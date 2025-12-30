Fenerbahçe'den Livakovic için opsiyon şartı!

Sezon başında La Liga ekiplerinden Girona'ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde hiç forma giyemeyen Dominik Livakovic'in ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'e kiralanması gündemde. 30 yaşındaki Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb dışında bir takıma gitmek istemiyor.
"BEN DÖNMEK İSTİYORUM"
Tecrübeli oyuncunun, "Ben Zagreb'e dönmek istiyorum, ailemle orada yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Hırvat kulübü Dinamo Zagreb, Livakovic'i opsiyonsuz transfer etmek istiyor.
FENERBAHÇE'DEN ZAGREB'E CEVAP
Fenerbahçe, "3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu eklerseniz bu oyuncuyu size göndeririz" cevabını veriyor. Sarı lacivertliler, bu rakamın altını kabul etmiyor. Tecrübeli kalecinin Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.