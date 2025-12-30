30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Fenerbahçe'den Livakovic için opsiyon şartı!

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e dönmek isteyen Dominik Livakovic için 3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu şartını öne sürdü.

calendar 30 Aralık 2025 11:25
Sezon başında La Liga ekiplerinden Girona'ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde hiç forma giyemeyen Dominik Livakovic'in ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'e kiralanması gündemde. 30 yaşındaki Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb dışında bir takıma gitmek istemiyor.

"BEN DÖNMEK İSTİYORUM"

Tecrübeli oyuncunun, "Ben Zagreb'e dönmek istiyorum, ailemle orada yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.  Hırvat kulübü Dinamo Zagreb, Livakovic'i opsiyonsuz transfer etmek istiyor.



FENERBAHÇE'DEN ZAGREB'E CEVAP

Fenerbahçe, "3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu eklerseniz bu oyuncuyu size göndeririz" cevabını veriyor. Sarı lacivertliler, bu rakamın altını kabul etmiyor. Tecrübeli kalecinin Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
