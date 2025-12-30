Samsunspor'da 'Yıldırım' etkisi: Yassine

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'un, genç yabancı kontenjanı kapsamında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque'de forma giyen Gessime Yassine'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



Söz konusu transferin, kulübün hem bugünü hem de geleceği planlama hedefi doğrultusunda değerlendirildiği belirtiliyor.



YÜKSEL YILDIRIM DUNKERQUE KULÜBÜNÜN SAHİBİ



Genç oyuncunun formasını giydiği Dunkerque Kulübü'nün, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a ait olması da transfer iddialarını güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Yönetimin, bu bağlantıyı avantaja çevirerek süreci hızlandırabileceği konuşuluyor.



PERFORMANSI

Kanat mevkisinde görev yapan Gessime Yassine, bu sezon Dunkerque formasıyla 12 karşılaşmada süre aldı. Genç futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol atarken 6 da asist yaparak takımına skor katkısı sağladı. Yassine'nin performansının, Samsunspor teknik ekibinin dikkatini çektiği ifade ediliyor. (Samsun Gazetesi)