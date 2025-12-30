30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Samsunspor'da 'Yıldırım' etkisi: Yassine

Samsunspor'un devre arası planlamasında genç ve potansiyelli isimlere yöneldiği iddiaları gündeme gelirken, Fransa'dan dikkat çeken bir futbolcu öne çıktı. Kırmızı-Beyazlıların, Dunkerque forması giyen 20 yaşındaki Gessime Yassine'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'un, genç yabancı kontenjanı kapsamında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque'de forma giyen Gessime Yassine'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Söz konusu transferin, kulübün hem bugünü hem de geleceği planlama hedefi doğrultusunda değerlendirildiği belirtiliyor. 

YÜKSEL YILDIRIM DUNKERQUE KULÜBÜNÜN SAHİBİ 

Genç oyuncunun formasını giydiği Dunkerque Kulübü'nün, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a ait olması da transfer iddialarını güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Yönetimin, bu bağlantıyı avantaja çevirerek süreci hızlandırabileceği konuşuluyor.

PERFORMANSI



Kanat mevkisinde görev yapan Gessime Yassine, bu sezon Dunkerque formasıyla 12 karşılaşmada süre aldı. Genç futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol atarken 6 da asist yaparak takımına skor katkısı sağladı. Yassine'nin performansının, Samsunspor teknik ekibinin dikkatini çektiği ifade ediliyor. (Samsun Gazetesi)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
