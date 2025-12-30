30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Bursaspor'da Soner Aydoğdu için geri sayım!

Bursaspor'un, Samsunspor'da forma giyen tecrübeli orta saha Soner Aydoğdu ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve görüşmelerde sona gelindiği iddia edildi.

calendar 30 Aralık 2025 12:41
Fotoğraf: X.com
Bursaspor'da Soner Aydoğdu için geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'un, Samsunspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi. 

Yeşil-Beyazlı kulübün, kadrosunu güçlendirmek adına deneyimli futbolcu için temaslarını yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Alınan bilgilere göre Bursaspor yönetimi, 34 yaşındaki Soner Aydoğdu ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya ulaştı. Tarafların şartlarda uzlaştığı ve el sıkıştığı yönündeki iddialar camiada heyecan yarattı.



RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yeşil-Beyazlılar ile tecrübeli orta saha oyuncusu arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği konuşulurken, transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. (Samsun Gazetesi)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.