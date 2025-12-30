Bursaspor'da Soner Aydoğdu için geri sayım!

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'un, Samsunspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.



Yeşil-Beyazlı kulübün, kadrosunu güçlendirmek adına deneyimli futbolcu için temaslarını yoğunlaştırdığı ifade edildi.



Alınan bilgilere göre Bursaspor yönetimi, 34 yaşındaki Soner Aydoğdu ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya ulaştı. Tarafların şartlarda uzlaştığı ve el sıkıştığı yönündeki iddialar camiada heyecan yarattı.

Yeşil-Beyazlılar ile tecrübeli orta saha oyuncusu arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği konuşulurken, transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.