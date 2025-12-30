30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Göztepe Guilherme Luiz'i bitirdi!

Göztepe, Ceara forması giyen 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz ile anlaşmaya vardı; genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

calendar 30 Aralık 2025 12:16 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 12:18
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Göztepe Guilherme Luiz'i bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına geniş bir kadro ile girmeyi hedefleyen Göztepe, ikinci transferini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı.

İlk olarak İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Brezilya Seri A ekibi Ceara forması giyen 20 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, 20 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon Ceara'da 14 resmi maça çıkan Luiz, 1 kez fileleri sarstı.

Öte yandan Göztepe'nin gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ın 1'inci Lig temsilcisi Çorum FK ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.