Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına geniş bir kadro ile girmeyi hedefleyen Göztepe, ikinci transferini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı.
İlk olarak İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile anlaşma sağladığı ifade edildi.
Brezilya Seri A ekibi Ceara forması giyen 20 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, 20 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon Ceara'da 14 resmi maça çıkan Luiz, 1 kez fileleri sarstı.
Öte yandan Göztepe'nin gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ın 1'inci Lig temsilcisi Çorum FK ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.
Göztepe Guilherme Luiz'i bitirdi!
Göztepe, Ceara forması giyen 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz ile anlaşmaya vardı; genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına geniş bir kadro ile girmeyi hedefleyen Göztepe, ikinci transferini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı
-
9
Galatasaray yıldız ismin bonservisini istemiyor
-
8
Lille'den Berke Özer paylaşımı!
-
7
Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!
-
6
Galatasaray'ı 30 milyon Euroluk mali sınav bekliyor
-
5
Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok kararının perde arkası ortaya çıktı!
-
4
Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya
-
3
Hull City'den 5 maçta 13 puan!
-
2
Galatasaray'da yönetime istifa tepki!
-
1
Mert Günok için Fenerbahçe yanıtı!
- 12:51 Real Madrid'de Rüdiger ve Alaba için veda yakın!
- 12:48 Samsunspor'da 'Yıldırım' etkisi: Yassine
- 12:41 Bursaspor'da Soner Aydoğdu için geri sayım!
- 12:27 Trabzonspor'da Galatasaray öncesi iki güzel haber
- 12:18 Samsunspor'da hedef yerli file bekçisi
- 12:16 Arda Okan, Leipzig'in radarına girdi!
- 12:16 Göztepe Guilherme Luiz'i bitirdi!
- 12:10 Galatasaray'dan ara transferde ilk hamle: Gouiri
- 12:08 Berkan Kutlu, Konyaspor yolcusu
- 12:03 Umut Tohumcu için iki farklı iddia!
- 12:00 Fenerbahçe'de stoper hedefi: Marcos Senesi
- 11:50 Beşiktaş'a sambacı kanat: Andre Luiz
- 11:49 Galatasaray'dan Icardi–Hagi mektuplarına anlamlı jest
- 11:35 Franz Wagner'ın geri dönüş tarihi hâlâ belirsiz
- 11:34 Bucks, "zorlayıcı bir talep" olmadan Giannis'i takas etmeyecek
- 11:33 Pierce: "Wemby'nin yedekten gelmesi süperstar değerini düşürür"
- 11:32 Draymond: "Warriors artık sönmekte olan bir hanedan"
- 11:31 Jokic, Heat maçında dizinden sakatlanarak oyunu terk etti: MRI çekilecek
- 11:29 İşte Tedesco'nun istediği iki transfer!
- 11:25 Fenerbahçe'den Livakovic için opsiyon şartı!
- 11:21 Trabzonspor'dan Nwaiwu için son teklif!
- 11:13 Trabzonspor'da Umut Nayir için hedef Galatasaray maçı!
- 11:02 Ercan Taner: "Necip değil, Rafa'ya yapılmalıydı"
- 10:46 Levent Tüzemen: "Icardi ile sözleşme uzatılacak"
- 10:43 Fred'den Brezilya basınına transfer cevabı!
- 10:34 Galatasaray için transfer yanıtı!
- 10:22 Galatasaray'da Umut Tohumcu için geri sayım
- 10:12 SGA 39 attı; OKC, Hawks'a üst üste 7. yenilgisini yaşattı
- 10:08 Fenerbahçe de listede: Robert Lewandowski
- 10:05 Premier Lig'den Roland Sallai'ye yeni talip!
- 09:56 Beşiktaş, Fenerbahçe'den iki oyuncu istiyor!
- 09:46 Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na 12 milyon euro
- 09:32 Trabzonspor, Ahmed Kutucu için ısrarcı
- 09:18 Fenerbahçe, Batagov'u listesine aldı!
- 09:18 Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok kararının perde arkası ortaya çıktı!
- 09:16 Galatasaray'ı 30 milyon Euroluk mali sınav bekliyor
- 09:05 Fenerbahçe'ye iki yeni golcü: İşte adaylar
- 08:55 Galatasaray yıldız ismin bonservisini istemiyor
- 08:52 Beşiktaş'ın listesinde iki yeni golcü!
- 08:42 Fenerbahçe'de beklenti 30 milyon euro!
- 08:40 Fenerbahçe'de gündem olağanüstü genel kurul!
- 08:28 Mert Günok için Fenerbahçe yanıtı!
- 08:22 Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!
- 08:21 Galatasaray'da fesih kararı: Yusuf Demir
- 08:10 Galatasaray'da alternatif plan Timber
- 01:11 Porto ligde namağlup yoluna devam!
- 00:44 Roma, Genoa'yı mağlup etti: Zirve yarışı kızıştı
- 00:39 Hull City'den 5 maçta 13 puan!
- 00:18 Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya
- 23:57 Galatasaray'da yönetime istifa tepki!
- 23:54 Fas lider çıktı, Mali ikinci!
- 23:34 Andrew Goudelock gözaltına alındı
- 23:21 Erden Timur için tutuklama kararı
- 22:52 Fenerbahçe'den Nkunku için Milan'la temas!
- 22:25 Şike iddiası: 14 futbolcu için tutuklama talebi!
- 22:04 Michy Batshuayi için veda yakın!
- 22:01 NBA All-Star ilk taraftar oylamasında sonuçlar!
- 21:48 Gremio, Tete'yi istiyor: Fotoğraf olay çıkardı!
- 21:46 Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoutalib'i kadrosuna kattı
- 21:28 Kızılyıldız'ın en iyisi Krunic!
Real Madrid'de Rüdiger ve Alaba için veda yakın!
Roma, Genoa'yı mağlup etti: Zirve yarışı kızıştı
Hull City'den 5 maçta 13 puan!
Michy Batshuayi için veda yakın!
Ruben Amorim: "Siz istediniz diye sistemi değiştiremem"
Manchester City'den Semenyo için hamle!
Lille'den Berke Özer paylaşımı!
West Ham'da Bilic ihtimali güçleniyor
Sandro Tonali'den Eddie Howe'a övgü dolu sözler!
Napoli'den Noa Lang için veda düşüncesi
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9