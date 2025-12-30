Kocaelispor'dan Yusuf Demir için açıklama!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray'dan Yusuf Demir ile ilgili çıkan transfer haberlerine cevap verdi.
Erdem Açıkgöz'e konuşan Durul, "Galatasaray oyuncusu Yusuf Demir ile ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı. Oyuncu şu an için listemizde yok. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.
Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Demir ile devre arasında yollarını ayırması bekleniyor.
