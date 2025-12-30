30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Samsunspor'da hedef yerli file bekçisi

Samsunspor, devre arası transfer döneminde kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

calendar 30 Aralık 2025 12:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Samsunspor'da hedef yerli file bekçisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor, devre arası transfer döneminde kaleci rotasyonunu güçlendirmek icin calışmalarını sürdürüyor.
 
Kırmızı-beyazlı ekip, sezon başında Molde'den devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın sözleşmesinin sona ermesiyle yerli bir kaleci arayışına girdi.
 
Yönetim, Okan Kocuk ile rekabet edebilecek seviyede olmasını hedefliyor.
 
NABIZ YOKLADI
 
Kırmızı-beyazlıların kaleci adayları arasında Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok da yer alıyor.
 
Yönetim, tecrübeli eldiven icin nabız yokladı ancak Milli kalecinin önceliğinin Fenerbahçe olması bu transferi zorlaştırıyor.
 
Diğer aday Kayserispor'un genc kalecisi Bilal Bayazıt ise hala gündemde. 26 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitimine yaklaşık 6 ay kalması transferde avantaj sağlıyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.