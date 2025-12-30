Samsunspor'da hedef yerli file bekçisi

Samsunspor, devre arası transfer döneminde kaleci rotasyonunu güçlendirmek icin calışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, sezon başında Molde'den devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın sözleşmesinin sona ermesiyle yerli bir kaleci arayışına girdi.

Yönetim, Okan Kocuk ile rekabet edebilecek seviyede olmasını hedefliyor.

NABIZ YOKLADI

Kırmızı-beyazlıların kaleci adayları arasında Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok da yer alıyor.

Yönetim, tecrübeli eldiven icin nabız yokladı ancak Milli kalecinin önceliğinin Fenerbahçe olması bu transferi zorlaştırıyor.

Diğer aday Kayserispor'un genc kalecisi Bilal Bayazıt ise hala gündemde. 26 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitimine yaklaşık 6 ay kalması transferde avantaj sağlıyor.