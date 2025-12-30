Bolu okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Bolu okullar tatil mi?

Bolu'da okullar tatil mi? 31 Aralık (yarın) Bolu'da okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 31 Aralık (Yarın) Bolu'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?Bolu'da yarın (31 Aralık 2025) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Bolu Valiliğinden bir açıklama gelmedi.