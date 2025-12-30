Haber Tarihi: 30 Aralık 2025 15:07 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 15:07

Bolu'da okullar tatil mi, 31 Aralık çarşamba günü yarın Bolu'da okulların tatil olacağına ilişkin gözler Bolu Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın Bolu'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık günü Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu'da okullar tatil mi? 31 Aralık (yarın) Bolu'da okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 31 Aralık (Yarın) Bolu'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da yarın (31 Aralık 2025) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Bolu Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

Bolu okullar tatil mi? 31 Aralık yarın Bolu okullar tatil mi? Gündem
