ÖTV'siz araç fiyatları 2026 (Engelli araç fiyatları 2026) | Renault, Fiat Egea, Dacia, Honda, Skoda, BMW güncel araç fiyatları

RENAULT CLİO

Clio, equilibre 1.0 SCe 65 hp donanımında, güncel fiyatı 826.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren Clio'nun ÖTV oranı 306.259 TL. %20'lik KDV oranı ise 137.816 TL. Böylelikle vergiler çıkarıldığında Renault Clio vergisiz net fiyatı 382.824 TL oluyor.



HYUNDAİ İ20

Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzin modelinin güncel satış fiyatı 920.000 TL olarak belirtiliyor. Hyundai i20 vergisiz 425.925 TL'lik fiyatı ile %80'lik ÖTV dilimine giriyor. 340.740 TL ÖTV ödenen araca aynı zamanda 153.333 TL'lik KDV de dahil olduğunda fiyat yükseliyor.



WOLKSWAGEN POLO

Volkswagen Polo, 1.0 80 PS Manuel Impression donanımında, güncel satış fiyatı 922.800 TL. %80 ÖTV dilimine giren Polo'nun ÖTV oranı ise 341.777 TL. %20'lik KDV oranı ise 153.800 TL. Böylelikle ÖTV ve KDV çıkarıldığında Volkswagen Polo vergisiz net fiyatı 427.222 TL.



RENAULT MEGANE SEDAN

Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımının güncel satış fiyatı 1.031.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren modelin ÖTV oranı 382.185 TL. %20 KDV oranına sahip olan aracın 171.983 TL olan KDV oranı çıkarıldığında, aracın ÖTV'siz ve KDV'siz fiyatı 477.731 TL oluyor.



NİSSAN QASHQİ

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna donanımına bakacağımız Nissan Qashqai modeli'nin KDV ve ÖTV oranları olmadan net fiyatı 687.268 TL. 549.814 TL ÖTV ve 247.416 TL KDV oranları eklendiğinde aracın güncel satış fiyatı 1.484.500 TL'ye denk geliyor.



PEUGEOT 3008

%80 ÖTV dilimine giren Peugeot 3008 güncel satış fiyatı 1.746.000 TL. %20 olan 291.000 TL KDV ve 646.666 TL olan ÖTV oranları çıkarıldığında Peugeot 3008 net fiyatı 808.333 TL oluyor.





FIAT EGEA CROSS

Son dönemlerde özellikle en çok tercih edilen Fiat'ın Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin güncel satış fiyatı 825.900 TL. %80'lik ÖTV ve %20'lik KDV dilimlerine giren Egea Cross'un 305.888 TL ÖTV ödemesi ve 137.650 TL de KDV ödemesi bulunuyor. KDV ve ÖTV vergileri çıkarıldığında ise arabanın net fiyatı 382.361 TL.





1.004.200 TL

%45 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.45 = 206.896 TL

%50 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.50 = 200.000 TL

%80 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.80 = 166.666 TL

Araç Tipi Otomobil Motor Hacmi 1600 motor Vergiler Dahil Araç Fiyatı 1.004.200 TL Aracın Vergisiz Fiyatı 472.787 TL ÖTV Oranı %80 ÖTV Tutarı 378.230 TL KDV Oranı %18 KDV Tutarı 153.183 TL Vergiler Toplam 531.413 TL Engelli İndirimli Fiyatı 557.889 TL

Silindir Hacmi Vergisiz Satış Tutarı ÖTV KDV 1600 cm³'e kadar 184.000 TL'ye kadar %45 %18 1600 cm³'e kadar 184.000 TL – 220.000 TL arası %50 %18 1600 cm³'e kadar 220.000 TL – 250.000 TL arası %60 %18 1600 cm³'e kadar 250.000 TL – 280.000 TL arası %70 %18 1600 cm³'e kadar 280.000 TL üzeri %80 %18 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL'ye kadar %130 %18 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL üzeri %150 %18 2000 cm³ üzeri Tutar sınırı yok %220 %18

Engelli Araç Fiyatları 2026

1.004.200 TL

Engelli ÖTV indirimi ile alınabilecek araçlar 2024

engelli ötv muafiyeti alınacak arabalar

Marka Model ÖTV Sınırı Renault Clio ✓ Renault Taliant ✓ Renault ZOE ✓ Renault Captur (R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC hariç) ✓ Renault Megane Sedan ✓ Dacia Yeni Sandero ✓ Dacia Yeni Sandero Stepway ✓ Dacia Yeni Duster ✓ Dacia Yeni Jogger ✓ Fiat Yeni Egea Sedan ✓ Fiat Yeni Egea Hatchback ✓ Fiat Yeni Egea Cross ✓ Fiat Yeni Egea Cross Wagon ✓ Fiat 500 ✓ Hyundai i10 ✓ Hyundai i20 ✓ Hyundai Elentra ✓ Hyundai i20N ✓ Hyundai Bayon ✓ Hyundai Kona ✓ Toyota Corolla ✓ Toyota Corolla Hybrid (1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Hariç) ✓ Toyota Yaris Cross ✓ Toyota Yaris Cross Hybrid (Dream, Flame, Passion X-Pack Hariç) ✓ Toyota Yaris ✓ Toyota Yaris Hybrid (1.5 Hybrid Passion e-CVT Hariç) ✓ Toyota Proace City ✓ Toyota Proace City Cargo ✓ Honda Jazz ✓ Honda City ✓ Skoda Fabia ✓ Skoda Scala ✓ Skoda Kamiq ✓ Kia Picanto ✓ Kia Rio ✓ Kia Stonic ✓ Kia Yeni Cerato ✓ Kia Ceed HB ✓ Kia Ceed SW (Mild Hybrid hariç) ✓ Kia XCED (Mild Hybrid ve Prestige Hariç) ✓ Citroen AMI ✓ Citroen C3 ✓ Citroen C3 Aircross SUV ✓ Citroen C4 ✓ Citroen C-Elysee ✓ Citroen C4 X (Shine Bold Hariç) ✓ Peugeot 208 ✓ Peugeot Yeni 308 (GT 1.2 Hariç) ✓ Peugeot SUV 2008 (GT 1.2 – GT 1.5 Hariç) ✓ Peugeot Rifter ✓ Peugeot Partner Van ✓ Peugeot Expert Van ✓ Peugeot Expert Combi Van ✓ Peugeot Expert Traveller ✓ Mitsubishi Spacestar ✓ Mitsubishi Yeni L200 ✓ Nissan Qashqai (Sadece Düz Vites Tekna) ✓ Nissan Juke (Platinum Premium Hariç) ✓ Seat Yeni Ibiza ✓ Seat Yeni Arona ✓ Seat Leon ✓ Opel Corsa ✓ Opel Corsa-e ✓ Opel Yeni Astra (GS Hariç) ✓ Opel Crossland ✓ Opel Mokka (GS ve Ultimate Hariç) ✓ Opel Mokka-e ✓ Opel Combo Life ✓ Opel Combo Cargo ✓ Opel Vivaro City Van ✓ Opel Vivaro Cargo ✓ Volkswagen Polo ✓ Volkswagen T-cross ✓ Volkswagen Taigo (Style ve R-Line Hariç) ✓ Volkswagen Golf (Style 150 BG ve R-Line Hariç) ✓ Volkswagen T-roc (Style R-Line Hariç) ✓

Tüm marka ve modellerin fiyat listelerini kısa şekilde ulaşmak için alt başlıklarımızı kullanabilir ve güncel araç fiyatlarına ulaşabilirsiniz.





Hyundai Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Hyundai i10 ✓ Hyundai i20 ✓ Hyundai Elentra ✓ Hyundai i20N ✓ Hyundai Bayon ✓ Hyundai Kona ✓ Hyundai Kona Elektrik X Hyundai SANTA FE Hibrit X Hyundai Tucson X Hyundai IONIQ 5 X Hyundai Staria (2.2 CRDI 177 PS Prime) X

Skoda Engelli Araç Fiyatları 2024

Marka Model ÖTV Sınırı Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS ✓ Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG

✓ Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG ✓ Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG ✓ Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG ✓ Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG ✓ Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG ✓ Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG ✓ Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG ✓ Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG ✓ Octavia Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG X Octavia Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG X Octavia Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG X Octavia RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X Octavia Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG X Octavia Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG X Octavia Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X SuperB Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X SuperB Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X SuperB Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X SuperB Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X SuperB L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X SuperB L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X SuperB L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4×4 X SuperB Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X SuperB Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X SuperB Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG ✓ Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG ✓ Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG ✓ Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG ✓ Karoq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Karoq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Kodiaq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Kodiaq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Kodiaq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Kodiaq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Kodiaq L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG X Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X Kodiaq L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 X

Marka Model ÖTV Sınırı Yeni Sandero Essential Tce 90 bg CVT ✓ Yeni Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg ✓ Yeni Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg ✓ Yeni Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg CVT ✓ Yeni Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT ✓ Yeni Duster Essential TCe 90 bg ✓ Yeni Duster Expression ECO- G 100 bg ✓ Yeni Duster Essential TCe 150 bg 4×4 ✓ Yeni Duster Essential Blue dCi 115 bg 4×2 ✓ Yeni Duster Essential TCe 150 bg EDC ✓ Yeni Duster Journey TCe 150 bg EDC ✓ Yeni Duster Essential Blue dCi 115 bg 4×4 ✓ Yeni Jogger Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu ✓ Yeni Jogger Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu ✓ Yeni Jogger Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu ✓ Yeni Jogger Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu ✓ Yeni Jogger Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu ✓ Yeni Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu ✓

Toyota Engelli Araç Fiyatları 2026

2023 Nisan Toyota araç listesi fiyatları

Marka Model ÖTV Sınırı Toyota Corolla ✓ Toyota Corolla Hybrid (1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Hariç) ✓ Toyota Yaris Cross ✓ Toyota Corolla Cross Hybrid X Toyota Yaris Cross Hybrid (Dream, Flame, Passion X-Pack Hariç) ✓ Toyota Yaris ✓ Toyota C-HR X Toyota Yaris Hybrid (1.5 Hybrid Passion e-CVT Hariç) ✓ Toyota Camry X Toyota Land Cruiser X Toyota RAV4 X Toyota Proace City ✓ Toyota Proace City Cargo ✓

Honda Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Honda Civic X Honda Jazz ✓ Honda HR-V X Honda CR-V X Honda City ✓ Honda Accord X

Kia Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Kia Picanto ✓ Kia Rio ✓ Kia Stonic ✓ Kia Yeni Cerato ✓ Kia Ceed HB ✓ Kia Ceed SW (Mild Hybrid hariç) ✓ Kia XCED ( Mild Hybrid ve Prestige Hariç) ✓ Kia Niro Hibrit X Kia Niro EV X Kia Sportage X Kia Sorento X Kia EV6 X

Citroen Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Citroen AMI ✓ Citroen C3 ✓ Citroen C3 Aircross SUV ✓ Citroen C4 ✓ Citroen C5 Aircross SUV X Citroen ë-C4 ✓ Citroen C4 X (Shine Bold Hariç) ✓ Citroen C-Elysee ✓

Peugeot Engelli Araç Fiyatları 2024

Marka Model ÖTV Sınırı Peugeot 208 ✓ Peugeot Yeni 308 (GT 1.2 Hariç) ✓ Peugeot SUV 2008 (GT 1.2 – GT 1.5 Hariç) ✓ Peugeot SUV 3008 X Peugeot SUV 5008 X Peugeot Yeni 408 X Peugeot 508 X Peugeot Rifter ✓ Peugeot Partner Van ✓ Peugeot Expert Van ✓ Peugeot Expert Combi Van ✓ Peugeot Expert Traveller ✓

Mitsubishi Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Mitsubishi Spacestar ✓

Nissan Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Nissan Qashqai (Sadece Düz Vites Tekna) ✓ Nissan Qashqai E-power X Nissan X-Trail X Nissan X-Trail e-4orce X Nissan Juke (Platinum Premium Hariç) ✓

Renault Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Renault Clio ✓ Renault Taliant ✓ Renault ZOE ✓ Renault Captur (R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC hariç) ✓ Renault Megane Sedane ✓ Renault Koleos X

Fiat Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Fiat Yeni Egea Sedan ✓ Fiat Yeni Egea Hatcback ✓ Fiat Yeni Egea Cross ✓ Fiat Yeni Egea Cross Wagon ✓ Fiat 500 ✓ Fiat 500e ✓

Seat Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Seat Yeni Ibiza ✓ Seat Yeni Arona ✓ Seat Leon ✓ Seat Ateca X Seat Tarraco X

Opel Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Opel Corsa ✓ Opel Corsa-e ✓ Opel Yeni Astra (GS Hariç) ✓ Opel Crossland ✓ Opel Mokka (GS ve Ultimate Hariç) ✓ Opel Mokka-e ✓ Opel Grandland X Opel Combo Life ✓ Opel Combo Cargo ✓ Opel Vivaro City Van ✓ Opel Zafira Life X Opel Vivaro Cargo ✓

Volkswagen Engelli Araç Fiyatları 2026

Marka Model ÖTV Sınırı Volkswagen Polo ✓ Volkswagen T-cross ✓ Volkswagen Taigo (Style ve R-Line Hariç) ✓ Volkswagen Golf (Style 150 BG ve R-Line Hariç) ✓ Volkswagen T-roc (Style R-Line Hariç) ✓ Volkswagen Tiguan X Volkswagen Tiguan Allspace X Volkswagen Passat Variant X Volkswagen Golf R X Volkswagen Passat Alltrack X Volkswagen Touareg X

2026 ÖTV'siz araç fiyatları müjdenin duyurulduğu ikinci günde ticari araç sahiplerinin gündeminde! Esnafa sağlanan kolaylık ile araç yenilemede ÖTV alınmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu da yeni ÖTV'siz araç fiyat listesinde ciddi değişiklikler meydana getiriyor. Peki ÖTV indiriminin ardından 2025 Fiat Fiorino, Renault Kangoo ve Doblo, Citroen Berlingo ve Nemo, Peugeot Rifter ve Ford Tourneo fiyatları ne kadar oldu? 400 bin, 500 bin ve 600 bin liralık aracın ÖTV'si ne kadar düşürüyor? İşte tüm bilgiler.ÖTV muafiyetinden yararlanacak araç sayısı eskiye nazaran azaldı. Toyota Corolla, Toyota C-HR, Togg T10X, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Cross Wagon, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek.Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda (ÖTV) yapılan değişiklikle engelli araçları artık 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. Bu süre zarfında araç satılamayacak.ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üstünde engeli raporu bulunan vatandaşlara sağlanıyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.yapmanız için ötv indirimi hesaplama robotu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirsek; 1600 cm³'e kadar silindir hacmi ve satış bedeliolan bir arabanın hesaplamasını yapmak gerekirsek;şeklinde hesaplama yapılır.2023 ÖTV indirimli engelli araç almak isteyen kişiler için otomobil markaları tarafından sunulan ÖTV indirimli araç satışları devam etmektedir. Uygun fiyatlara engelli araç almak için 2023 yılında ÖTV sınırıgeçmemelidir.ÖTV indirimli araç alırken hesaplanan değerler ile mağaza da söylenen fiyatlar arasında farklılık yaşanabilir. Bunun sebebi şundan dolayı kaynaklıdır. ÖTV indirimli alınan araçlarda bazı otomobil bayileri ötv indirim hesaplamasını kampanya fiyatları üzerinden yapmasından dolayı fiyat farkı çıkmaktadır.2023 SUV engelli araç listesi için sıralanan otomobiller geniş ve yerden yüksek olduğu için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra daha konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Bu sebeple 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modelleri tercih ediyor.SUV engelli araç fiyatları 2023 yılı içinde yeniden zam görecek gibi dursa da şu anki fiyatlandırmaya göre listeye eklenebilecek farklı marka ve modeller göze çarpıyor.SUV engelli araç 2023 listesi: Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki ve MG markalarına ait farklı paketlerdeki otomobillerden oluşuyor. Her paket için ise farklı ÖTV muafiyet oranı uygulanarak hesap yapılıyor2023 yılında ÖTV muafiyetli otomobil almak isteyenleri devletin belirlediği limit dışında sınırlayan bir konu daha var. Bu da bazı markaların ÖTV muafiyet limiti dahilinde kalsa da her otomobilini engelli araç listesine dahil etmemesi. 2023 yılı Hyundai engelli araba ve ÖTV indirimli Hyundai araç almak için Hyundai mağazalarını ziyaret ederek Hyundai satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Hyundai engelli araçlar içeriğinde birçok Hyundai engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Skoda engelli araba ve ÖTV indirimli Skoda araç almak için Skoda mağazalarını ziyaret ederek Skoda satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Skoda engelli araçlar içeriğinde birçok Skoda engelli araç modelleri bulunmaktadır. 2023 yılı Dacia engelli araba ve ÖTV indirimli Dacia araç almak için Dacia mağazalarını ziyaret ederek Dacia satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Dacia engelli araçlar içeriğinde birçok Dacia engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Toyota engelli araba ve ÖTV indirimli Toyota araç almak için Toyota mağazalarını ziyaret ederek Toyota satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Toyota engelli araçlar içeriğinde birçok Toyota engelli araç modelleri bulunmaktadır. 2023 yılı Honda engelli araba ve ÖTV indirimli Honda araç almak için Honda mağazalarını ziyaret ederek Honda satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Honda engelli araçlar içeriğinde birçok Honda engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Kia engelli araba ve ÖTV indirimli Kia araç almak için Kia mağazalarını ziyaret ederek Kia satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Kia engelli araçlar içeriğinde birçok Kia engelli araç modelleri bulunmaktadır. 2023 yılı Citroen engelli araba ve ÖTV indirimli Citroen araç almak için Citroen mağazalarını ziyaret ederek Citroen satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Citroen engelli araçlar içeriğinde birçok Citroen engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Peugeot engelli araba ve ÖTV indirimli Peugeot araç almak için Peugeot mağazalarını ziyaret ederek Peugeot satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Peugeot engelli araçlar içeriğinde birçok Peugeot engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Mitsubishi engelli araba ve ÖTV indirimli Mitsubishi araç almak için Mitsubishi mağazalarını ziyaret ederek Mitsubishi satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Mitsubishi engelli araçlar içeriğinde birçok Mitsubishi engelli araç modelleri bulunmaktadır. 2023 yılı Nissan engelli araba ve ÖTV indirimli Nissan araç almak için Nissan mağazalarını ziyaret ederek Nissan satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Nissan engelli araçlar içeriğinde birçok Nissan engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Renault engelli araba ve ÖTV indirimli Renault araç almak için Renault mağazalarını ziyaret ederek Renault satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Renault engelli araçlar içeriğinde birçok Renault engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Fiat engelli araba ve ÖTV indirimli Fiat araç almak için Fiat mağazalarını ziyaret ederek Fiat satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Fiat engelli araçlar içeriğinde birçok Fiat engelli araç modelleri bulunmaktadır. 2023 yılı Seat engelli araba ve ÖTV indirimli Seat araç almak için Seat mağazalarını ziyaret ederek Seat satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Seat engelli araçlar içeriğinde birçok Seat engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Opel engelli araba ve ÖTV indirimli Opel araç almak için Opel mağazalarını ziyaret ederek Opel satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Opel engelli araçlar içeriğinde birçok Opel engelli araç modelleri bulunmaktadır.

2023 yılı Volkswagen engelli araba ve ÖTV indirimli Volkswagen araç almak için Volkswagen mağazalarını ziyaret ederek Volkswagen satış temsilcileri ile görüşmelisiniz. Volkswagen engelli araçlar içeriğinde birçok Volkswagen engelli araç modelleri bulunmaktadır.