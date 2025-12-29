ÖTV'siz araç fiyatları 2026 (Engelli araç fiyatları 2026) | Renault, Fiat Egea, Dacia, Honda, Skoda, BMW güncel araç fiyatları

2026 ÖTV'siz araç fiyatları müjdenin duyurulduğu ikinci günde ticari araç sahiplerinin gündeminde! Esnafa sağlanan kolaylık ile araç yenilemede ÖTV alınmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu da yeni ÖTV'siz araç fiyat listesinde ciddi değişiklikler meydana getiriyor. Peki ÖTV indiriminin ardından 2025 Fiat Fiorino, Renault Kangoo ve Doblo, Citroen Berlingo ve Nemo, Peugeot Rifter ve Ford Tourneo fiyatları ne kadar oldu? 400 bin, 500 bin ve 600 bin liralık aracın ÖTV'si ne kadar düşürüyor? İşte tüm bilgiler. ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?
ÖTV muafiyetinden yararlanacak araç sayısı eskiye nazaran azaldı. Toyota Corolla, Toyota C-HR, Togg T10X, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Cross Wagon, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek.
KULLANIM SÜRESİ 10 YILA ÇIKARILDI
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda (ÖTV) yapılan değişiklikle engelli araçları artık 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. Bu süre zarfında araç satılamayacak.
KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ SATIN ALABİLİR?
ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üstünde engeli raporu bulunan vatandaşlara sağlanıyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
KAÇ PARAYA KADAR OLAN ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?
2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.
2026 ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLERİN LİSTESİ
RENAULT CLİO
Clio, equilibre 1.0 SCe 65 hp donanımında, güncel fiyatı 826.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren Clio'nun ÖTV oranı 306.259 TL. %20'lik KDV oranı ise 137.816 TL. Böylelikle vergiler çıkarıldığında Renault Clio vergisiz net fiyatı 382.824 TL oluyor.
HYUNDAİ İ20
Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzin modelinin güncel satış fiyatı 920.000 TL olarak belirtiliyor. Hyundai i20 vergisiz 425.925 TL'lik fiyatı ile %80'lik ÖTV dilimine giriyor. 340.740 TL ÖTV ödenen araca aynı zamanda 153.333 TL'lik KDV de dahil olduğunda fiyat yükseliyor.
WOLKSWAGEN POLO
Volkswagen Polo, 1.0 80 PS Manuel Impression donanımında, güncel satış fiyatı 922.800 TL. %80 ÖTV dilimine giren Polo'nun ÖTV oranı ise 341.777 TL. %20'lik KDV oranı ise 153.800 TL. Böylelikle ÖTV ve KDV çıkarıldığında Volkswagen Polo vergisiz net fiyatı 427.222 TL.
RENAULT MEGANE SEDAN
Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımının güncel satış fiyatı 1.031.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren modelin ÖTV oranı 382.185 TL. %20 KDV oranına sahip olan aracın 171.983 TL olan KDV oranı çıkarıldığında, aracın ÖTV'siz ve KDV'siz fiyatı 477.731 TL oluyor.
NİSSAN QASHQİ
1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna donanımına bakacağımız Nissan Qashqai modeli'nin KDV ve ÖTV oranları olmadan net fiyatı 687.268 TL. 549.814 TL ÖTV ve 247.416 TL KDV oranları eklendiğinde aracın güncel satış fiyatı 1.484.500 TL'ye denk geliyor.
PEUGEOT 3008
%80 ÖTV dilimine giren Peugeot 3008 güncel satış fiyatı 1.746.000 TL. %20 olan 291.000 TL KDV ve 646.666 TL olan ÖTV oranları çıkarıldığında Peugeot 3008 net fiyatı 808.333 TL oluyor.
FIAT EGEA CROSS
Son dönemlerde özellikle en çok tercih edilen Fiat'ın Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin güncel satış fiyatı 825.900 TL. %80'lik ÖTV ve %20'lik KDV dilimlerine giren Egea Cross'un 305.888 TL ÖTV ödemesi ve 137.650 TL de KDV ödemesi bulunuyor. KDV ve ÖTV vergileri çıkarıldığında ise arabanın net fiyatı 382.361 TL.
Engelli Araç Alımı Hesaplama ÖTV indirimli araç fiyat hesaplaması
yapmanız için ötv indirimi hesaplama robotu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirsek; 1600 cm³'e kadar silindir hacmi ve satış bedeli 1.004.200 TL
olan bir arabanın hesaplamasını yapmak gerekirsek;
- %45 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.45 = 206.896 TL
- %50 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.50 = 200.000 TL
- %80 ÖTV İndirimli Brüt Fiyat : 300.000 TL / 1.80 = 166.666 TL
|Araç Tipi
|Otomobil
|Motor Hacmi
|1600 motor
|Vergiler Dahil Araç Fiyatı
|1.004.200 TL
|Aracın Vergisiz Fiyatı
|472.787 TL
|ÖTV Oranı
|%80
|ÖTV Tutarı
|378.230 TL
|KDV Oranı
|%18
|KDV Tutarı
|153.183 TL
|Vergiler Toplam
|531.413 TL
|Engelli İndirimli Fiyatı
|557.889 TL
şeklinde hesaplama yapılır.
|Silindir Hacmi
|Vergisiz Satış Tutarı
|ÖTV
|KDV
|1600 cm³'e kadar
|184.000 TL'ye kadar
|%45
|%18
|1600 cm³'e kadar
|184.000 TL – 220.000 TL arası
|%50
|%18
|1600 cm³'e kadar
|220.000 TL – 250.000 TL arası
|%60
|%18
|1600 cm³'e kadar
|250.000 TL – 280.000 TL arası
|%70
|%18
|1600 cm³'e kadar
|280.000 TL üzeri
|%80
|%18
|1600 cm³ ile 2000 cm³ arası
|170.000 TL'ye kadar
|%130
|%18
|1600 cm³ ile 2000 cm³ arası
|170.000 TL üzeri
|%150
|%18
|2000 cm³ üzeri
|Tutar sınırı yok
|%220
|%18
Engelli Araç Fiyatları 2026
2023 ÖTV indirimli engelli araç almak isteyen kişiler için otomobil markaları tarafından sunulan ÖTV indirimli araç satışları devam etmektedir. Uygun fiyatlara engelli araç almak için 2023 yılında ÖTV sınırı 1.004.200 TL
geçmemelidir.
ÖTV indirimli araç alırken hesaplanan değerler ile mağaza da söylenen fiyatlar arasında farklılık yaşanabilir. Bunun sebebi şundan dolayı kaynaklıdır. ÖTV indirimli alınan araçlarda bazı otomobil bayileri ötv indirim hesaplamasını kampanya fiyatları üzerinden yapmasından dolayı fiyat farkı çıkmaktadır.
2023 SUV engelli araç listesi için sıralanan otomobiller geniş ve yerden yüksek olduğu için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra daha konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Bu sebeple 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modelleri tercih ediyor.
SUV engelli araç fiyatları 2023 yılı içinde yeniden zam görecek gibi dursa da şu anki fiyatlandırmaya göre listeye eklenebilecek farklı marka ve modeller göze çarpıyor.
SUV engelli araç 2023 listesi: Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki ve MG markalarına ait farklı paketlerdeki otomobillerden oluşuyor. Her paket için ise farklı ÖTV muafiyet oranı uygulanarak hesap yapılıyor
2023 yılında ÖTV muafiyetli otomobil almak isteyenleri devletin belirlediği limit dışında sınırlayan bir konu daha var. Bu da bazı markaların ÖTV muafiyet limiti dahilinde kalsa da her otomobilini engelli araç listesine dahil etmemesi. Bu nedenle 2023 yılında ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyenlerin gelecek zamları göz önünde bulundurmasının yanı sıra firmaların hangi otomobillerini engelli araç listesine dahil edeceğini de dikkat etmesi gerekiyor.
Engelli ÖTV indirimi ile alınabilecek araçlar 2024
2023 Nisan ayında engelli ötv muafiyeti alınacak arabalar
listesi şu şekildedir;
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Renault
|Clio
|✓
|Renault
|Taliant
|✓
|Renault
|ZOE
|✓
|Renault
|Captur (R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC hariç)
|✓
|Renault
|Megane Sedan
|✓
|Dacia
|Yeni Sandero
|✓
|Dacia
|Yeni Sandero Stepway
|✓
|Dacia
|Yeni Duster
|✓
|Dacia
|Yeni Jogger
|✓
|Fiat
|Yeni Egea Sedan
|✓
|Fiat
|Yeni Egea Hatchback
|✓
|Fiat
|Yeni Egea Cross
|✓
|Fiat
|Yeni Egea Cross Wagon
|✓
|Fiat
|500
|✓
|Hyundai
|i10
|✓
|Hyundai
|i20
|✓
|Hyundai
|Elentra
|✓
|Hyundai
|i20N
|✓
|Hyundai
|Bayon
|✓
|Hyundai
|Kona
|✓
|Toyota
|Corolla
|✓
|Toyota
|Corolla Hybrid (1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Hariç)
|✓
|Toyota
|Yaris Cross
|✓
|Toyota
|Yaris Cross Hybrid (Dream, Flame, Passion X-Pack Hariç)
|✓
|Toyota
|Yaris
|✓
|Toyota
|Yaris Hybrid (1.5 Hybrid Passion e-CVT Hariç)
|✓
|Toyota
|Proace City
|✓
|Toyota
|Proace City Cargo
|✓
|Honda
|Jazz
|✓
|Honda
|City
|✓
|Skoda
|Fabia
|✓
|Skoda
|Scala
|✓
|Skoda
|Kamiq
|✓
|Kia
|Picanto
|✓
|Kia
|Rio
|✓
|Kia
|Stonic
|✓
|Kia
|Yeni Cerato
|✓
|Kia
|Ceed HB
|✓
|Kia
|Ceed SW (Mild Hybrid hariç)
|✓
|Kia
|XCED (Mild Hybrid ve Prestige Hariç)
|✓
|Citroen
|AMI
|✓
|Citroen
|C3
|✓
|Citroen
|C3 Aircross SUV
|✓
|Citroen
|C4
|✓
|Citroen
|C-Elysee
|✓
|Citroen
|C4 X (Shine Bold Hariç)
|✓
|Peugeot
|208
|✓
|Peugeot
|Yeni 308 (GT 1.2 Hariç)
|✓
|Peugeot
|SUV 2008 (GT 1.2 – GT 1.5 Hariç)
|✓
|Peugeot
|Rifter
|✓
|Peugeot
|Partner Van
|✓
|Peugeot
|Expert Van
|✓
|Peugeot
|Expert Combi Van
|✓
|Peugeot
|Expert Traveller
|✓
|Mitsubishi
|Spacestar
|✓
|Mitsubishi
|Yeni L200
|✓
|Nissan
|Qashqai (Sadece Düz Vites Tekna)
|✓
|Nissan
|Juke (Platinum Premium Hariç)
|✓
|Seat
|Yeni Ibiza
|✓
|Seat
|Yeni Arona
|✓
|Seat
|Leon
|✓
|Opel
|Corsa
|✓
|Opel
|Corsa-e
|✓
|Opel
|Yeni Astra (GS Hariç)
|✓
|Opel
|Crossland
|✓
|Opel
|Mokka (GS ve Ultimate Hariç)
|✓
|Opel
|Mokka-e
|✓
|Opel
|Combo Life
|✓
|Opel
|Combo Cargo
|✓
|Opel
|Vivaro City Van
|✓
|Opel
|Vivaro Cargo
|✓
|Volkswagen
|Polo
|✓
|Volkswagen
|T-cross
|✓
|Volkswagen
|Taigo (Style ve R-Line Hariç)
|✓
|Volkswagen
|Golf (Style 150 BG ve R-Line Hariç)
|✓
|Volkswagen
|T-roc (Style R-Line Hariç)
|✓
ÖTV indirimi ile alınabilecek araçlar
Tüm marka ve modellerin fiyat listelerini kısa şekilde ulaşmak için alt başlıklarımızı kullanabilir ve güncel araç fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Araç fiyatları "Fikri Mülkiyet Hakları" nedeniyle paylaşılmamaktadır.
Hyundai Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Hyundai
|i10
|✓
|Hyundai
|i20
|✓
|Hyundai
|Elentra
|✓
|Hyundai
|i20N
|✓
|Hyundai
|Bayon
|✓
|Hyundai
|Kona
|✓
|Hyundai
|Kona Elektrik
|X
|Hyundai
|SANTA FE Hibrit
|X
|Hyundai
|Tucson
|X
|Hyundai
|IONIQ 5
|X
|Hyundai
|Staria (2.2 CRDI 177 PS Prime)
|X
Skoda Engelli Araç Fiyatları 2024
Dacia Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Fabia
|Elite 1.0 TSI 95 PS
|✓
|Fabia
|Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
|
✓
|Fabia
|Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
|✓
|Fabia
|Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|✓
|Scala
|Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG
|✓
|Scala
|Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
|✓
|Scala
|Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
|✓
|Scala
|Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|✓
|Octavia
|Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG
|✓
|Octavia
|Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|✓
|Octavia
|Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG
|X
|Octavia
|Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|X
|Octavia
|Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|X
|Octavia
|RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4
|X
|Octavia
|Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|X
|Octavia
|Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|X
|Octavia
|Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4
|X
|SuperB
|Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|SuperB
|Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|SuperB
|Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|SuperB
|Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|SuperB
|L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|SuperB
|L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4
|X
|SuperB
|L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4×4
|X
|SuperB
|Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|SuperB
|Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|SuperB
|Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Kamiq
|Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
|✓
|Kamiq
|Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|✓
|Kamiq
|Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
|✓
|Kamiq
|Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|✓
|Karoq
|Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Karoq
|Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Karoq
|Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Kodiaq
|Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Kodiaq
|Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Kodiaq
|Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Kodiaq
|Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Kodiaq
|L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|X
|Kodiaq
|Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4
|X
|Kodiaq
|L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4
|X
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Yeni Sandero
|Essential Tce 90 bg CVT
|✓
|Yeni Sandero Stepway
|Essential Stepway Tce 90 bg
|✓
|Yeni Sandero Stepway
|Essential Stepway Eco-G 100 bg
|✓
|Yeni Sandero Stepway
|Essential Stepway Tce 90 bg CVT
|✓
|Yeni Sandero Stepway
|Expression Stepway Tce 90 bg CVT
|✓
|Yeni Duster
|Essential TCe 90 bg
|✓
|Yeni Duster
|Expression ECO- G 100 bg
|✓
|Yeni Duster
|Essential TCe 150 bg 4×4
|✓
|Yeni Duster
|Essential Blue dCi 115 bg 4×2
|✓
|Yeni Duster
|Essential TCe 150 bg EDC
|✓
|Yeni Duster
|Journey TCe 150 bg EDC
|✓
|Yeni Duster
|Essential Blue dCi 115 bg 4×4
|✓
|Yeni Jogger
|Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu
|✓
|Yeni Jogger
|Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
|✓
|Yeni Jogger
|Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu
|✓
|Yeni Jogger
|Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
|✓
|Yeni Jogger
|Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu
|✓
|Yeni Jogger
|Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
|✓
dacia engelli araç fiyatları
Toyota Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Toyota
|Corolla
|✓
|Toyota
|Corolla Hybrid (1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Hariç)
|✓
|Toyota
|Yaris Cross
|✓
|Toyota
|Corolla Cross Hybrid
|X
|Toyota
|Yaris Cross Hybrid (Dream, Flame, Passion X-Pack Hariç)
|✓
|Toyota
|Yaris
|✓
|Toyota
|C-HR
|X
|Toyota
|Yaris Hybrid (1.5 Hybrid Passion e-CVT Hariç)
|✓
|Toyota
|Camry
|X
|Toyota
|Land Cruiser
|X
|Toyota
|RAV4
|X
|Toyota
|Proace City
|✓
|Toyota
|Proace City Cargo
|✓
Honda Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Honda
|Civic
|X
|Honda
|Jazz
|✓
|Honda
|HR-V
|X
|Honda
|CR-V
|X
|Honda
|City
|✓
|Honda
|Accord
|X
Kia Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Kia
|Picanto
|✓
|Kia
|Rio
|✓
|Kia
|Stonic
|✓
|Kia
|Yeni Cerato
|✓
|Kia
|Ceed HB
|✓
|Kia
|Ceed SW (Mild Hybrid hariç)
|✓
|Kia
|XCED (Mild Hybrid ve Prestige Hariç)
|✓
|Kia
|Niro Hibrit
|X
|Kia
|Niro EV
|X
|Kia
|Sportage
|X
|Kia
|Sorento
|X
|Kia
|EV6
|X
Citroen Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Citroen
|AMI
|✓
|Citroen
|C3
|✓
|Citroen
|C3 Aircross SUV
|✓
|Citroen
|C4
|✓
|Citroen
|C5 Aircross SUV
|X
|Citroen
|ë-C4
|✓
|Citroen
|C4 X (Shine Bold Hariç)
|✓
|Citroen
|C-Elysee
|✓
Peugeot Engelli Araç Fiyatları 2024
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Peugeot
|208
|✓
|Peugeot
|Yeni 308 (GT 1.2 Hariç)
|✓
|Peugeot
|SUV 2008 (GT 1.2 – GT 1.5 Hariç)
|✓
|Peugeot
|SUV 3008
|X
|Peugeot
|SUV 5008
|X
|Peugeot
|Yeni 408
|X
|Peugeot
|508
|X
|Peugeot
|Rifter
|✓
|Peugeot
|Partner Van
|✓
|Peugeot
|Expert Van
|✓
|Peugeot
|Expert Combi Van
|✓
|Peugeot
|Expert Traveller
|✓
Mitsubishi Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Mitsubishi
|Spacestar
|✓
Nissan Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Nissan
|Qashqai (Sadece Düz Vites Tekna)
|✓
|Nissan
|Qashqai E-power
|X
|Nissan
|X-Trail
|X
|Nissan
|X-Trail e-4orce
|X
|Nissan
|Juke (Platinum Premium Hariç)
|✓
Renault Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Renault
|Clio
|✓
|Renault
|Taliant
|✓
|Renault
|ZOE
|✓
|Renault
|Captur (R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC hariç)
|✓
|Renault
|Megane Sedane
|✓
|Renault
|Koleos
|X
Fiat Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Fiat
|Yeni Egea Sedan
|✓
|Fiat
|Yeni Egea Hatcback
|✓
|Fiat
|Yeni Egea Cross
|✓
|Fiat
|Yeni Egea Cross Wagon
|✓
|Fiat
|500
|✓
|Fiat
|500e
|✓
Seat Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Seat
|Yeni Ibiza
|✓
|Seat
|Yeni Arona
|✓
|Seat
|Leon
|✓
|Seat
|Ateca
|X
|Seat
|Tarraco
|X
Opel Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Opel
|Corsa
|✓
|Opel
|Corsa-e
|✓
|Opel
|Yeni Astra (GS Hariç)
|✓
|Opel
|Crossland
|✓
|Opel
|Mokka (GS ve Ultimate Hariç)
|✓
|Opel
|Mokka-e
|✓
|Opel
|Grandland
|X
|Opel
|Combo Life
|✓
|Opel
|Combo Cargo
|✓
|Opel
|Vivaro City Van
|✓
|Opel
|Zafira Life
|X
|Opel
|Vivaro Cargo
|✓
Volkswagen Engelli Araç Fiyatları 2026
|Marka
|Model
|ÖTV Sınırı
|Volkswagen
|Polo
|✓
|Volkswagen
|T-cross
|✓
|Volkswagen
|Taigo (Style ve R-Line Hariç)
|✓
|Volkswagen
|Golf (Style 150 BG ve R-Line Hariç)
|✓
|Volkswagen
|T-roc (Style R-Line Hariç)
|✓
|Volkswagen
|Tiguan
|X
|Volkswagen
|Tiguan Allspace
|X
|Volkswagen
|Passat Variant
|X
|Volkswagen
|Golf R
|X
|Volkswagen
|Passat Alltrack
|X
|Volkswagen
|Touareg
|X
Volkswagen engelli araç fiyatları