Manchester United, McTominay'ı istiyor!

Scott McTominay, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Napoli'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

calendar 30 Aralık 2025 16:48 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 16:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bazen kariyeri değiştirmek için ufku değiştirmek yeterli oluyor.
 
Scott McTominay de Manchester United'dan ayrılarak bu adımı attı ve Napoli'de tüm potansiyelini ortaya koyabileceği ideal ortamı buldu.
 
İskoç orta saha oyuncusu, Serie A'da profesyonel kariyerinin en eksiksiz ve tatmin edici sezonunu geçirirken, şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin sembol isimlerinden biri haline geldi ve Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
 
Antonio Conte yönetiminde McTominay, özelliklerine birebir uyan bir role kavuştu.
 
Taktik kısıtlamaların azaldığı, ceza sahasına daha özgür şekilde girebildiği bu düzende fizik gücü, doğru koşu zamanlaması ve lider karakteri ön plana çıktı.
 
Serie A'nın daha kontrollü temposu, İskoç futbolcunun maçlara istikrarlı biçimde etki etmesini sağladı.
 
Kritik anlarda sorumluluk alan McTominay, saha içindeki performansının yanı sıra soyunma odasında da liderliğini hissettirdi. Bu çıkış, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin de dikkatini çekti.
 
MANU ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYOR
 
Manchester United, eski oyuncusu için sürpriz bir geri dönüş ihtimalini masaya yatırırken; Tottenham, Arsenal ve Newcastle United da McTominay'i yakından takip ediyor.
 
Napoli cephesinde ise tavır net. İtalyan kulübü, yeni hedefler doğrultusunda kilit oyuncusunu bırakmayı düşünmüyor ve ancak 70-80 milyon euro seviyelerinde, piyasa dışı bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeye alabilir.
 
Ocak ayında bir ayrılık ihtimali zayıf görülürken, yaz döneminde konunun yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
 
Şimdilik Scott McTominay, Napoli'de ve kariyerinde ilk kez böylesine merkezi bir rolde olmanın keyfini çıkarıyor.
