Borussia Dortmund, Oscar Bobb'un peşine düştü!

Borussia Dortmund, transfer çalışmalarını sürdürürken Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Oscar Bobb için harekete geçti.
Daily Mail'in haberine göre, Alman ekibinin, 20 yaşındaki Norveçli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Manchester City ile görüşmelere başladığı belirtildi.
35 MİLYON EURO'LUK OPSİYON
Taraflar arasındaki planlamada, kiralama anlaşmasına yaklaşık 35 milyon euro satın alma opsiyonu eklenmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.
MANCHESTER CITY TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR
Borussia Dortmund'un, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım stratejisi doğrultusunda Oscar Bobb'u önemli bir hedef olarak gördüğü, Manchester City cephesinin ise teklif şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 15 maçın 9'una ilk 11'de çıkan Norveçli yıldız 1 asistlik performans sergiledi.
