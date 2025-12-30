30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Borussia Dortmund, Oscar Bobb'un peşine düştü!

Borussia Dortmund, Manchester City'nin genç yıldızı Oscar Bobb için 30 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama planını devreye aldı.

30 Aralık 2025 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund, Oscar Bobb'un peşine düştü!
Borussia Dortmund, transfer çalışmalarını sürdürürken Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Oscar Bobb için harekete geçti.

Daily Mail'in haberine göre, Alman ekibinin, 20 yaşındaki Norveçli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Manchester City ile görüşmelere başladığı belirtildi.

35 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Taraflar arasındaki planlamada, kiralama anlaşmasına yaklaşık 35 milyon euro satın alma opsiyonu eklenmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

MANCHESTER CITY TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Borussia Dortmund'un, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım stratejisi doğrultusunda Oscar Bobb'u önemli bir hedef olarak gördüğü, Manchester City cephesinin ise teklif şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 15 maçın 9'una ilk 11'de çıkan Norveçli yıldız 1 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.