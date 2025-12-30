Alanyaspor'un yıldızları devlerin radarında

2025-2026 sezonunun ilk yarısını 21 puanla 10'uncu basamakta bitiren Alanyaspor, ligde arzu edilen konumda yer alamadı ancak sahaya yansıyan bireysel performanslar dikkat çekti.

Sezon boyunca özellikle 3 oyuncu, ortaya koydukları istikrarlı görüntüyle Süper Lig'in büyük kulüplerinin radarına girdi.

Orta sahadaki enerjisi ve oyun içi etkisiyle Maestro'ya Fenerbahçe, savunmadaki tecrübesi ve liderliğiyle Fidan Aliti'ye Trabzonspor, genç yaşına rağmen sergilediği olgun performansla Ümit Akdağ'a ise Galatasaray'ın ilgi gösterdiği öğrenildi.

Alanyaspor'un ilk yarıdaki oyun gücü zaman zaman eleştirilse de bu üç isim, bireysel anlamda sezonun en çok konuşulan futbolcuları arasında yer aldı.

MAESTRO MERKEZDE ÖNE ÇIKTI

Sezon başında kadroya katılan Maestro, Alanyaspor'da kısa sürede orta sahadaki kilit oyunculardan biri haline geldi.

Top kapma becerisi, oyunun temposunu ayarlayabilen yapısı ve iki yönlü oyun anlayışıyla dikkat çeken Angolalı futbolcu, özellikle zor maçlarda takımın ayakta kalmasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Savunma önünde oynadığı karşılaşmalarda rakip atakları kesen, hücumda ise topu doğru noktaya taşıyan Maestro, teknik heyetin en güvendiği oyuncular arasında yer aldı.

Bu istikrarlı grafik, orta sahasını daha dinamik bir yapıya kavuşturmak isteyen Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip etmesine neden oldu.

ALİTİ SAVUNMANIN SİGORTASI

Alanyaspor savunmasında sezonun ilk yarısında en istikrarlı isimlerden biri olan Fidan Aliti, tecrübesiyle takımın savunma hattına yön verdi.

Hava toplarındaki etkinliği, doğru pozisyon alışı ve savunmayı organize eden yapısıyla öne çıkan Kosovalı stoper, Alanyaspor'un maç içinde dirençli kalmasında önemli rol oynadı.

Zaman zaman yaşanan puan kayıplarına rağmen Aliti'nin bireysel performansı dikkat çekti ve savunma hattına deneyimli bir isim eklemek isteyen Trabzonspor'un ilgisini çekti.

Bordo-Mavili kulübün, Aliti'yi alternatifler arasında değerlendirdiği konuşuluyor.

ÜMİT AKDAĞ PARLAYAN DEĞER

Genç yaşına rağmen Alanyaspor'da düzenli forma şansı bulan Ümit Akdağ, sezonun ilk yarısında gösterdiği gelişimle öne çıktı.

Savunmadaki soğukkanlı duruşu, oyunu geriden kurma isteği ve her geçen hafta artan özgüveniyle dikkat çeken genç stoper, Alanyaspor'un gelecek adına en önemli kazanımlarından biri olarak öne çıktı.

Takımın sıralamadaki konumuna rağmen Ümit Akdağ'ın bireysel performansı, savunma rotasyonunu gençleştirmek isteyen Galatasaray'ın dikkatini çekti.

Alanyaspor'da ilk yarıda ortaya konan bu üç bireysel performans, kulübün transfer dönemine yine güçlü bir vitrinle girdiğini gösterdi. (Akdeniz Manşet)