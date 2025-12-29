Galatasaray sözleri 2026: Kısa, en güzel Galatasaray sözleri

Sarı kırmızılı renkleriyle milyonlarca taraftarı olan Galatasaray sözleri taraftarlara arasında sıklıkla paylaşılıyor. Sosyal medyada veya statlarda tribünlerde söylenen en güzel Galatasaray sözleri bazen bir sevgiliye, bazen eşinize sevdiklerinize Galatasaray sözleri göndermeniz mümkün olabiliyor. Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray benzeri en güzel Galatasaray sözleri için Resimli mesaj Galatasaray sözleri, Galatasaray Instagram resim, Galatasaray mesajları kısa şeklinde aramalar yapılabiliyor.Bu mesajları sevdiklerinize, sevgilinize, kardeşinize en yakın arkadaşlarınıza Galatasaray ile ilgili söylenmiş sözler konusunda paylaşımlarınızı yapabilirsiniz, Galatasaray resimleri, Galatasaray resimli mesajları, En güzel Galatasaray paylaşımları taraftarlar için böyle hazırlandı.Ne Türkiye ne Avrupa kesmedi bizi artık NASA'dan onayIı uzayda arıyacağız rakiplerimizi!Sana ne söylesem az aslanım seni sevdik bu aIemde manitaIarımızı bıraktık evIerde seninle çıktık tiribunlere sensiz geçmez bir anim bile cim cim cim bom bom bom cimbomboomGalatasaraylılar öIür , Galatasaray'lılık ölmez.Şu garip dünyada anlaşılmaz ömrümüz, Galatasaray'dan başkasını sevemez gönlümüz. Üç büyük yok tek büyük var tabiki g-a-l-a-t-a-s-a-r-a-yNasıl ki bu milletin tacıdır yıIdızIa ay,yükseI taa arşa şanIı Galatasaray...Takım tutmak kolay, taraftar olmak "zor"'dur; işte biz "zor"'u başarırız, diyenlerdeniz…Herkes susacak aslan kupaya koşacak.Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.Ben ömür boyu taraftarım! Ben Sarı-Kırmızıyım, ateş ve aslanım, elli bin sesin tek bir ağızdan takımının zaferi için verdiği tezahüratım, ben sonsuza dek saklanan her değerli an'ım. Ben Galatasaray'ım.Eğer bir gün Galatasaray'a bir şey olursa ki olmaz hani olursa onu ait olduğu yere gömün kalbimize.Seninleyiz, her yerdeyiz. Seninle cehenneme bile geliriz. Büyük şeref, senle ölmek, Tek dileğimiz seni şampiyon görmek!Yükseliyor sesimiz, ta ufuklara kadar. Şampiyonluk bekliyoruz, şanlı Galatasaray. Bundan büyük gurur yok, Cimbom'lu olmak kadar. Sevgin hiç bitmeyecek, kıyamet gününe kadar.Zaten aşklar hep yalan dolan sonu hep acı hüsran. Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray …Sevdiğim için dünyayı, Galatasaray için sevdiğimi yakarım.Kükremene gerek yok aslanım, asaletin yeter.Gönül verdik bu renklere ölsek dönmeyiz geriye biz hep sevdik tek yürektik statları inlettik.Galatasaraylı olmanın verdiği gurur, kalbimin en derin yerinde durur.Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın Kral'ı olduk gerçekleri tarih yazar tarihide Galatasaray!Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray....Yollar uzun, dikenli, taşlı olsa da, bastığın yer hüzünle dolsa da, sel, çığ, ateş önünde her ne olsa da, Cim Bom Bomlular başı dik yürür.Bir damla kırmızı, bir damla sarı, al sana tarihin anlamı...Sen kükre Aslanım, kuşlar çatlasın.Ölüm varmış, korku varmış, bu dünyanın sonu varmış, bizim için yoktur tasa, kalbimde sen yaşadıkça, başarılar gelir geçer, asaletin bize yeter, öyle şeyler yaşattın ki, uğrunda ölmeye değer.Adımız aslan, işimiz destan. Alayına isyan, ölümüne aslan.En kötü gün bugünse, bugün de Galatasaray!Bugün günlerden Galatasaray....Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para ya da araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana.Armanın peşinde adanmış hayatlar.Bir sevgili istiyorum "SARI" kadar asil "KIRMIZI"kadar umut versin "SARI" dediğimde "KIRMIZI" desin gerisini koy gitsin..Sana göre tesadüftü, bize göre söke söke. Sen rüyanda göremezsin, kupa bizim müzemizde.Dünyanın sevdiği hayvan aslan dünyanın sevdiği renkler sarı kırmızı dünyanın sevdiği takım Galatasaray.Bu sevda bitmez, GALATASARAY!Bir gün herkes Galatasaraylı olmasın. Bırakın o ayrıcalık bizde kalsın!Nasıl ki bu milletin tacıdır yıldızla ay, yüksel taa arşa şanlı Galatasaray…Gönlümüzün sultanısın, tek aşkımız Galatasaraysın.Seyirci değil, Taraftar..Bayramda değil, Karagünde..Moda için değil, Forma için..Kupa için değil, Arma için..Hava için değil, Sevda için..90 dakika değil, Ömür boyu..Yalanla değil, Kanıyla..Ayrı ayrı değil, Omuz omuza..Şerefsizce değil, Onurla..Biz kaliteyi yaratırız siz kalitenin içinde rol alırsınız Galatasaray baş rolde sizin gibi takımlar hep bizim peşimizde!Babam şerefinle yaşa dediğinden beri GALATASARAY'lıyım.Sen mühimsin. Haykıracak nefesim kalamsa bile!Büyük takım aldığı kupalarla küçük takım ise kazandığı maçlarla sevinir.Alayına isyan ölümüne ultrAslan.. Size göre tesadüftür bize göre söke söke.. Sizin hayallerinizde bizim müzemizde..Galatasarayın kupayı aldığı gece sakın etrafa kola şişesi atmayın fener kupa sanıp alabilir..Dev gibidir çarpar göze kupalarla sahip söze darda bile çıkar düze şampiyon Galatasaray..