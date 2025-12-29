Bankalar Cumartesi günü açık mı? 2026 Cumartesi hangi bankalar açık mı, kaça kadar açık?

2025 Cumartesi bankalar açık mı sorusu banka işlemi yapmak durumunda olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2026 banka çalışma saatleri belli oldu. Peki bankalar Cumartesi açık mı, çalışıyor mu? İşte bankaların çalışma saatleri 2026Bankalar hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 09:00 - 12.30 arası ile 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri bankalar işlem yapmamaktadır.Fakat banka şubesi bulunan bazı AVM'lerde, hava alanlarında ya da süpermarketlerde bankaların hafta sonu da açık olabiliyor. Ama bunun için şubelerin kontrol edilmesi gerekir.Bazı bankalar hafta sonu da müşterilerine hizmet vermektedir. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları ve şubeleri tatil günlerinde hizmet vermezler. Ancak mobil bankacılık üzerinden 7/24 ödeme yapabilir Ya da para transferi yapabilirsiniz.Banka şubeleri her zaman olmasa da belirli zamanlarda ve belirli şehirlerde hafta sonları da hizmet vermektedir. Ancak hafta sonları hizmet veren bankalar genellikle özel bankalardır.İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günleri açık olan bankaları araştırıyor. Bulunduğunuz bölgeye göre hafta sonu açık olan bankalar değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda hafta sonu İstanbul'da açık olan banka şubeleri şu şekildedir:Akbank Carrefoursa Haramidere: 10:00 – 19:00Akbank Carrefoursa Kozyatağı: 10:00 – 19:00Akbank Zorlu Center: 10:00 – 19:00Akbank Akmerkez: 10:00 – 19:00Akbank Carrefoursa İstinye: 10:00 – 19:00Akbank Capitol: 10:00 – 22:00İş Bankası Atatürk Havalimanı: Bütün Günİş Bankası 212 Outlet AVM: 10:00 – 18:30İş Bankası Cevahir AVM: 10:00 – 19:30İş Bankası Arena Park AVM: 10:00 – 18:30Yapı Kredi Carrefour AVM: 10:00 – 21:30QNB Finansbank Aksaray: 09:00 – 17:00 (Cumartesi)QNB Finansbank Laleli: 09:00 – 17:00 (Cumartesi)Garanti BBVA Atatürk Havalimanı: Bütün GünGaranti BBVA Sabiha Gökçen Havalimanı: 09:00 – 18:00Garanti BBVA Cevahir AVM: 10:00 – 21:00Garanti BBVA İstinye Park: 10:00 – 21:00Garanti BBVA Capacity AVM: 10:00 – 21:00Garanti BBVA Akmerkez: 10:00 – 21:00Garanti BBVA İçerenköy Carrefour: 10:00 – 21:00Garanti BBVA Ataköy Plus AVM: 10:00 – 21:00Garanti BBVA İstinye Park: 10:00 – 21:00En yoğun nüfusa sahip olan illerden biri de Ankara olurken hafta sonu hizmet veren bankaların hangisi oldu da merak ediliyor. Banka türü ve çalışma saatleri değişiklik gösterirken Ankara'da hafta sonu hizmet veren bankalar şu şekildedir:İş Bankası Bilkent Şubesi: 10:00 – 18:30 (Cumartesi)İş Bankası Cepa Alışveriş Merkezi: 10:00 – 18:30 (Cumartesi)Garanti BBVA Ankamall: 10:00 – 21:00Garanti BBVA Optimum/Eryaman: 10:00 – 21:00Garanti BBVA Panora AVM: 10:00 – 21:00Birçok banka Cumartesi günü nöbetçi şubeleri ile müşterilerine hizmet vermektedir.Ziraat Bankası kamu bankaları arasında yer alması nedeniyle Cumartesi günü hizmet vermemektedir. Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini halletmek isteyen müşteriler hafta içi 09:00-17:00 saatlerinde bankaları gidebilirler.