Yarın kar yağacak mı? 3 Ocak İstanbul, Ankara kar var mı?

Yeni yılın ilk haftasında Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, "Yarın kar yağacak mı, kar tatili olur mu?" sorularını beraberinde getirdi. 1 Ocak ve 2 Ocak tarihlerinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 3 Ocak Cumartesi günü itibarıyla sert bir düşüş yaşaması bekleniyor. Arama motorlarında "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" ve "Ankara'da kar yağışı var mı?" sorguları hız kazanırken, Meteoroloji uzmanlarından kritik uyarılar peş peşe geldi. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi günü için il il hava durumu tahmini...

3 Ocak Cumartesi günü dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, "Yarın yollar karla kaplanır mı, ulaşımda aksama olur mu?" yanıtını araştırıyor. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışının, yarından itibaren Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de hissedilmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ve yayalar uyarılıyor. İşte 2026'nın ilk kar yağışına dair tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre, 3 Ocak Cumartesi günü Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Kar yağışına dair beklentiler bölgelere göre şu şekildedir:

İstanbul ve Marmara: İstanbul'da yarın sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışı için henüz erken olsa da, yüksek kesimlerde (Çamlıca, Aydos vb.) karla karışık yağmur görülme ihtimali oldukça yüksek.

Ankara ve İç Anadolu: Ankara'da yarın akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 0 derecenin altına inmesiyle birlikte kar yağışı bekleniyor. Eskişehir ve Kayseri çevresinde ise hafif kar yağışları görülebilir.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde (Erzurum, Kars, Ardahan) kar yağışı 3 Ocak günü de etkisini artırarak devam edecek. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 cm'yi aşması öngörülüyor.

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, sahil şeridinde ise kuvvetli yağmur ve fırtına etkili olacak.

3 Ocak itibarıyla dondurucu soğukların etkisini artırması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde İç ve Doğu Anadolu'da termometrelerin -10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde ise hissedilen sıcaklık, rüzgarın etkisiyle 2-3 derece daha düşük olacak.

Meteoroloji uzmanları, yarın özellikle Bolu Geçidi, Kızılcahamam ve Doğu illerindeki geçitlerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Kar lastiği olmayan sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarılar yineleniyor.