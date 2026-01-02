2 Ocak Bugün Bankalar Açık mı? 2 Ocak 2026 Cuma Bankalar Saat Kaça Kadar Açık?

Bugün bankalar çalışıyor mu? 2 Ocak 2026 Cuma günü banka şubeleri açıldı mı? Yılbaşından sonraki ilk iş gününde banka çalışma saatleri ve işlem detayları.

1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle kapalı olan bankaların ardından, haftanın son iş günü olan 2 Ocak Cuma sabahı vatandaşlar, "Bugün bankalar açık mı, bankalar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor. Yeni yılın ilk finansal işlemlerini gerçekleştirmek, para transferi yapmak veya şubeden işlem yürütmek isteyenler için 2 Ocak tarihinin mesai düzeni büyük önem taşıyor. Arama motorlarında "Bugün bankalar çalışıyor mu?" sorguları hız kazanırken, bankaların 2026 yılı ilk mesai günü takvimi netleşti. İşte 2 Ocak 2026 Cuma günü bankaların çalışma saatleri...

2 Ocak Cuma günü banka şubelerine gitmeyi planlayanlar "Bugün bankalar tam gün mü açık, EFT ve havale bugün hesaba geçer mi?" sorularını gündeme taşıdı. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte kamu ve özel bankaların hizmet verip vermediği, özellikle ödemesi veya bekleyen transferi olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşından sonraki ilk iş günü olan bugün, bankacılık sisteminin normale dönüp dönmediği merak konusu. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA ve diğer tüm bankaların bugünkü çalışma durumu...

Evet, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm bankalar açıktır. 1 Ocak yılbaşı resmi tatili dün itibarıyla sona ermiştir. Bugün resmi bir tatil veya idari izin söz konusu olmadığı için Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu bankaları normal mesai düzenlerinde hizmet vermeye başlamıştır.

Bankalar, bugün standart çalışma saatleri içerisinde müşteri kabul etmektedir. Genel çalışma düzeni şu şekildedir:

Açılış: 09:00

Öğle Arası: 12:30 - 13:30 (Şubeye göre değişiklik gösterebilir)

Kapanış: 17:00 / 17:30 Vatandaşlar mesai saatleri içerisinde tüm bankacılık işlemlerini şubelerden, ATM'lerden veya mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirebilirler.

Bugün iş günü olduğu için EFT ve Havale işlemleri normal işleyişine dönmüştür.

EFT İşlemleri: Mesai saatleri içerisinde yapıldığında bugün karşı hesaba ulaşacaktır.

1 Ocak Uyarısı: Dün (1 Ocak) yapılan ve bekleyen ileri tarihli EFT emirleri, bankaların açılmasıyla birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren işleme alınarak alıcı hesaplara gönderilmeye başlanmıştır.

FAST: 7/24 olduğu gibi bugün de anlık olarak işlemeye devam etmektedir.