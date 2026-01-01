Kuyumcular Bugün Açık mı? 1 Ocak 2026 Kuyumcular ve Altın Borsası Çalışıyor mu?

1 Ocak yılbaşında kuyumcular çalışıyor mu? Yarın çeyrek altın, gram altın bozdurulur mu? Yılın ilk gününde kuyumcu dükkanlarının çalışma durumu ve çalışma saatleri.

Yılbaşının hemen ardından altın alışverişi yapmak veya yatırımını nakde çevirmek isteyen vatandaşlar, "Yarın kuyumcular açık mı, 1 Ocak'ta kuyumcular çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Yeni yılın ilk gününde altın fiyatlarındaki değişimi takip edenler ve düğün/hediye hazırlığı yapanlar için kuyumcuların mesai saati büyük önem taşıyor. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü kuyumcuların çalışma düzeni...

1 Ocak resmi tatili nedeniyle pek çok işletmenin kapalı olması, "Yarın kuyumcular ve sarraflar kapalı mı, altın borsası işlem görüyor mu?" sorularını beraberinde getirdi. Özellikle özel sektör işletmesi olan kuyumcuların yılın ilk gününde dükkan açıp açmayacağı, il ve ilçe bazındaki oda kararlarına göre değişiklik gösterebiliyor. İşte yılbaşında kuyumcuların çalışma durumu hakkında merak edilenler...

1 Ocak resmi tatil olmasına rağmen kuyumcular özel işletme statüsündedir. Genellikle AVM içerisinde bulunan kuyumcular AVM'nin açılış saatine uygun olarak (genellikle 12:00'den itibaren) hizmet vermeye devam ederler. Ancak cadde üzerindeki mahalle kuyumcuları resmi tatil nedeniyle dükkanlarını açmayabilir veya öğleden sonra açmayı tercih edebilir.

Yarın açık olan kuyumcularda altın alım-satım işlemleri yapılabilecektir. Ancak 1 Ocak günü bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacağı için serbest piyasadaki altın fiyatlarında makas aralığı açılabilir. İşlem yapmadan önce yakınınızdaki kuyumcunun açık olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.