02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Hansi Flick: "Savunmaya transfer gerekiyor"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, savunmaya transfer yapmaları gerektiğini söyledi.

calendar 02 Ocak 2026 16:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick: 'Savunmaya transfer gerekiyor'
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Espanyol maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

TRANSFER MESAJI

Alman teknik adam, transfer konusunda gelen sorunun ardından savunmaya takviye yapmaları gerektiğini söylemişti.


Hansi Flick, "Savunmada yeni bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu açık, bunu düşünüyoruz. Ara transfer döneminde bir oyuncu transfer etmek kolay değil ama bir şey yapacağımıza eminim." dedi.

SAVUNMADA YAŞANANLAR

Katalan ekibinde savunma oyuncularından Andreas Christensen, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Danimarkalı oyuncunun nisan ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Barcelona'da savunmadan bir diğer isim Ronald Araujo da psikolojik sorunları nedeniyle bir süre kulüpten izin almış ancak daha sonra takıma dönmüştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
