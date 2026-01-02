Hansi Flick: 'Savunmaya transfer gerekiyor'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Espanyol maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Alman teknik adam, transfer konusunda gelen sorunun ardından savunmaya takviye yapmaları gerektiğini söylemişti.Hansi Flick,dedi.Katalan ekibinde savunma oyuncularından Andreas Christensen, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Danimarkalı oyuncunun nisan ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.Barcelona'da savunmadan bir diğer isim Ronald Araujo da psikolojik sorunları nedeniyle bir süre kulüpten izin almış ancak daha sonra takıma dönmüştü.