02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Joao Cancelo, Avrupa'ya dönüyor

Al Hilal'de dakika bulmakta zorlanan Cancelo, Inter'e önerildi. İtalyan devi, bonservissiz ve düşük maaş şartıyla Cancelo önerisini kabul etti.

calendar 02 Ocak 2026 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joao Cancelo, Suudi Arabistan macerasını noktalamak üzere...

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh etmek üzere olan 31 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Cancelo, ara transfer döneminde Avrupa'ya geri dönme kararı aldı. Menajeri tarafından birçok Avrupa devine önerilen Portekizli için Inter, olumlu geri dönüş yaptı.

Inter, Cancelo için bonservis bedeli ödemek istemezken makul bir maaş anlaşması karşılığı bu transferin mümkün olacağını belirtti.


Cancelo'nun kulübüyle olan bonservis problemini hallettikten sonra Inter'e imza atma konusunda istekli olduğu ve böylece 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz forması giymeyi hedeflediği vurgulandı.

Benfica altyapısından çıktıktan sonra Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Barcelona formaları giyen Cancelo, 2024 yazında 25 milyon Euro bedelle Al Hilal'e transfer olmuştu.

Cancelo, bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2 maçta 175 dakika süre bulabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
