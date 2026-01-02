Joao Cancelo, Avrupa'ya dönüyor

Joao Cancelo, Suudi Arabistan macerasını noktalamak üzere...Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh etmek üzere olan 31 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Cancelo, ara transfer döneminde Avrupa'ya geri dönme kararı aldı. Menajeri tarafından birçok Avrupa devine önerilen Portekizli için Inter, olumlu geri dönüş yaptı.Inter, Cancelo için bonservis bedeli ödemek istemezken makul bir maaş anlaşması karşılığı bu transferin mümkün olacağını belirtti.Cancelo'nun kulübüyle olan bonservis problemini hallettikten sonra Inter'e imza atma konusunda istekli olduğu ve böylece 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz forması giymeyi hedeflediği vurgulandı.Benfica altyapısından çıktıktan sonra Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Barcelona formaları giyen Cancelo, 2024 yazında 25 milyon Euro bedelle Al Hilal'e transfer olmuştu.Cancelo, bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2 maçta 175 dakika süre bulabildi.