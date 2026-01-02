Galatasaray'a Singo müjdesi! Teknik heyet temkinli

Galatasaray 'ın yaz transfer dönemi hamlelerinden olan Wilfried Singo sahalara döndü.

Sakatlığı sonrasında Fransa'ya giderek rehabilitasyon çalışmalarını orada sürdürmeyi düşünen 25 yaşındaki savunmacı, devamında Türkiye'de kaldı.

G.SARAY TEMKİNLİ DAVRANACAK

Kulüp profesyonellerinin eşliğinde sıkı çalışan başarılı futbolcu, saha çalışmalarına da başladı.

Daha önce de sakatlık yaşayan ve sıkışık fikstüre bağlı olarak erken döndürülen Fildişi Sahilli futbolcu için bu kez temkinli hareket edilecek.

HEMEN DEĞİL, ADIM ADIM SAHAYA

Sarı-kırmızılı kulüpte teknik heyetin, Singo konusunda temkinli davrandığı belirtilirken, oyuncunun riske edilmeden ve kademeli olarak sahaya döndürülmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.

Bu doğrultuda Galatasaray, yıldız futbolcuyu yoğun fikstürde aceleci bir şekilde kullanmak yerine, fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmesini bekleyecek.