02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Galatasaray'a Singo müjdesi! Teknik heyet temkinli

Galatasaray'da teknik heyet, Fildişi Sahilli futbolcuyu riske etmeden ve kademeli olarak kadroya dahil etmeyi planlıyor.

calendar 02 Ocak 2026 10:37
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Singo müjdesi! Teknik heyet temkinli
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi hamlelerinden olan Wilfried Singo sahalara döndü.
 
Sakatlığı sonrasında Fransa'ya giderek rehabilitasyon çalışmalarını orada sürdürmeyi düşünen 25 yaşındaki savunmacı, devamında Türkiye'de kaldı.
 
G.SARAY TEMKİNLİ DAVRANACAK
 
Kulüp profesyonellerinin eşliğinde sıkı çalışan başarılı futbolcu, saha çalışmalarına da başladı.
 
Daha önce de sakatlık yaşayan ve sıkışık fikstüre bağlı olarak erken döndürülen Fildişi Sahilli futbolcu için bu kez temkinli hareket edilecek.
 
HEMEN DEĞİL, ADIM ADIM SAHAYA
 
Sarı-kırmızılı kulüpte teknik heyetin, Singo konusunda temkinli davrandığı belirtilirken, oyuncunun riske edilmeden ve kademeli olarak sahaya döndürülmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.
 
Bu doğrultuda Galatasaray, yıldız futbolcuyu yoğun fikstürde aceleci bir şekilde kullanmak yerine, fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmesini bekleyecek.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
