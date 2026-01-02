02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Anthony Davis yarışında Hawks favori gösteriliyor

NBA muhabiri Chris Haynes, Atlanta Hawks ekibini Anthony Davis'i takas yoluyla kadrosuna katma yarışında öne çıkan ekip olarak gösterdi.

calendar 02 Ocak 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony Davis yarışında Hawks favori gösteriliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA muhabiri Chris Haynes, Atlanta Hawks ekibini Anthony Davis'i takas yoluyla kadrosuna katma yarışında öne çıkan ekip olarak gösterdi.

Haynes'e göre olası bir takas paketinde Trae Young yer almayacak.

Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers formasıyla yıla başlayan Davis, sezon içinde çok konuşulan bir takasla Dallas Mavericks'e gönderilmişti.


Görünen o ki Davis bir kez daha takım değiştirebilir ve kariyerinde ilk kez Doğu Konferansı'nda forma giyebilir.

Chris Haynes'in SiriusXM'de yaptığı açıklamalara göre Atlanta Hawks, bu yarışta Davis'i kadrosuna katmaya en yakın takım olarak görülüyor.

Hawks'ın, Mavericks'i tatmin edebilecek en kolay takas paketine sahip olduğu ve Davis'i yaz aylarında uzun vadeli olarak bağlamadan önce, değerine yakın bir teklif sunabilecek doğru seviyede "aciliyet" taşıdığı düşünülüyor.

Haynes ayrıca, Davis'i Teksas'tan Georgia'ya götürecek herhangi bir takasta Trae Young'ın yer almayacağını özellikle vurguladı.

Atlanta'nın yanı sıra Toronto Raptors'ın da bugüne kadar Davis'in durumu hakkında birden fazla kez nabız yoklayan ekiplerden biri olduğu belirtildi. Detroit Pistons ve Golden State Warriors'ın da benzer şekilde Davis'le ilgilenen takımlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Bu sezon Dallas Mavericks formasıyla 16 maça çıkan Anthony Davis, maç başına 30 dakika süre alarak 20.5 sayı ve 10.9 ribaund ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.