NBA muhabiri Chris Haynes, Atlanta Hawks ekibini Anthony Davis'i takas yoluyla kadrosuna katma yarışında öne çıkan ekip olarak gösterdi.Haynes'e göre olası bir takas paketinde Trae Young yer almayacak.Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers formasıyla yıla başlayan Davis, sezon içinde çok konuşulan bir takasla Dallas Mavericks'e gönderilmişti.Görünen o ki Davis bir kez daha takım değiştirebilir ve kariyerinde ilk kez Doğu Konferansı'nda forma giyebilir.Chris Haynes'in SiriusXM'de yaptığı açıklamalara göre Atlanta Hawks, bu yarışta Davis'i kadrosuna katmaya en yakın takım olarak görülüyor.Hawks'ın, Mavericks'i tatmin edebilecek en kolay takas paketine sahip olduğu ve Davis'i yaz aylarında uzun vadeli olarak bağlamadan önce, değerine yakın bir teklif sunabilecek doğru seviyede "aciliyet" taşıdığı düşünülüyor.Haynes ayrıca, Davis'i Teksas'tan Georgia'ya götürecek herhangi bir takasta Trae Young'ın yer almayacağını özellikle vurguladı.Atlanta'nın yanı sıra Toronto Raptors'ın da bugüne kadar Davis'in durumu hakkında birden fazla kez nabız yoklayan ekiplerden biri olduğu belirtildi. Detroit Pistons ve Golden State Warriors'ın da benzer şekilde Davis'le ilgilenen takımlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.Bu sezon Dallas Mavericks formasıyla 16 maça çıkan Anthony Davis, maç başına 30 dakika süre alarak 20.5 sayı ve 10.9 ribaund ortalamaları yakaladı.