Wemby ciddi sakatlıktan kurtuldu, günü gününe takip edilecek

San Antonio Spurs'ün yıldız uzun oyuncusu Victor Wembanyama'nın sol dizinde yaşadığı hiperekstansiyon (aşırı gerilme) sonrası Perşembe günü çekilen MR sonuçlarında bağlarda herhangi bir hasara rastlanmadığı bildirildi.

Wemby ciddi sakatlıktan kurtuldu, günü gününe takip edilecek
San Antonio Spurs'ün yıldız uzun oyuncusu Victor Wembanyama'nın sol dizinde yaşadığı hiperekstansiyon (aşırı gerilme) sonrası Perşembe günü çekilen MR sonuçlarında bağlarda herhangi bir hasara rastlanmadığı bildirildi.

Gelişmeyi ESPN'den Michael C. Wright aktardı.

Wembanyama'nın sakatlığı, Çarşamba gecesi San Antonio'nun New York Knicks'i mağlup ettiği karşılaşmanın dördüncü çeyreğinin erken bölümünde meydana geldi.


Takımla birlikte seyahat etmediği için Spurs'ün Cuma günü Indianapolis'te oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan genç yıldızın dönüşü ise yakın görünüyor. Wembanyama'nın Cumartesi günü Portland Trail Blazers'a karşı oynanacak karşılaşma öncesinde "şüpheli" (questionable) statüsünde listelenmesi bekleniyor.

The Athletic'ten Jared Weiss'in aktardığına göre Wembanyama günü gününe takip edilecek ve önümüzdeki bir hafta içinde sahalara dönmeyi umut ediyor. Cuma günü, sezon içinde daha önce baldır zorlanması nedeniyle maç kaçıran Wembanyama için bu sezonki 13. kaçırdığı karşılaşma olacak.

Fransız gazetesi L'Équipe'ten Maxime Aubin'e konuşan Wembanyama, NBA'in 65 maç kuralının farkında olduğunu ancak iyileşme sürecinin doğru şekilde yönetilmesi konusunda Spurs'ün sağlık ekibine güvendiğini ifade etti.

San Antonio cephesinde bir başka eksik de Devin Vassell olacak. Sol adductor (kasık) bölgesindeki zorlanma nedeniyle Vassell'in de Cuma günü forma giymeyeceği ve San Antonio Express-News'ten Tom Orsborn'un haberine göre birden fazla maçı kaçırmasının beklendiği bildirildi.

