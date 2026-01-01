-
Bugün Borsa Açık mı, Kapalı mı? 1 Ocak 2026 Borsa İstanbul (BIST) İşlem Yapıyor mu?
Haber Tarihi: 01 Ocak 2026 10:24 -
Güncelleme Tarihi:
01 Ocak 2026 10:24
Bugün borsa açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe yılbaşı resmi tatilinde Borsa İstanbul'un çalışma durumu, işlem saatleri ve takas günleri hakkında son dakika bilgileri.
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe sabahında, portföylerini kontrol etmek veya hisse alım-satım işlemi yapmak isteyen yatırımcılar, "Bugün borsa açık mı, 1 Ocak 2026 borsa çalışıyor mu?" sorularına odaklandı. Yılbaşı gecesinin ardından piyasaların nabzını tutmak isteyenler için Borsa İstanbul'un (BIST) resmi tatil takvimi büyük önem taşıyor. Arama motorlarında "Bugün hisse senedi piyasası işlem görüyor mu?" sorguları hız kazanırken, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan tatil günleri listesi yanıtları netleştirdi. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü borsa çalışma durumu...
1 Ocak Perşembe günü piyasa hareketliliğini takip edenler "Borsa İstanbul bugün kapalı mı, işlemler ne zaman başlayacak?" yanıtını araştırıyor. Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen yılın ilk gününde, finansal piyasaların işleyişi de bu takvime göre şekilleniyor. Sadece Borsa İstanbul değil, bankalar ve diğer kamu finans kurumlarının da tatil olması, yatırım işlemlerinin seyrini değiştiriyor. İşte yatırımcıların bugüne dair bilmesi gereken takas ve işlem detayları...BUGÜN (1 OCAK) BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olması sebebiyle Borsa İstanbul (BIST) bugün kapalıdır. Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Pazarı, Borçlanma Araçları Piyasası ve VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) dahil olmak üzere borsa bünyesindeki hiçbir pazarda işlem yapılmayacaktır. Yatırımcılar bugün boyunca yeni emir girişi yapamayacak ve mevcut hisselerinde alım-satım gerçekleştiremeyeceklerdir.BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?Yılbaşı resmi tatilinin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul, 2 Ocak 2026 Cuma günü mesaiye başlayacaktır. Yarın sabah saat 09:40'ta açılış seansı ile başlayacak olan piyasalar, saat 10:00 itibarıyla sürekli işlem yöntemine geçerek normal seyrine dönecektir.TAKAS İŞLEMLERİNE DİKKAT!Borsanın kapalı olduğu bugün, takas sürelerinde de değişikliğe yol açmaktadır. 1 Ocak'ın tatil olması nedeniyle:30 Aralık Salı günü yapılan işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecektir.31 Aralık Çarşamba günü yapılan işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü yapılacaktır.
