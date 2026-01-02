Liverpool, ara transferde savunma hattını Club Brugge'den Joel Ordonez ile güçlendirmeye hazırlanıyor.The Mirror'da yer alan habere göre; Liverpool, 21 yaşındaki Ordonez için 40.1 + 9.1 (35 + 8 milyon Euro) bir teklif karşılığı Club Brugge ile anlaşma sağladı. Bu sezon zorlu günler yaşayan İngiliz devinin, bu transferi kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediği belirtildi.Liverpool'un Ordonez'den önce Crystal Palace'tan Marc Guehi için de bir kez daha şansını denediği ancak olumlu bir yanıt alamadığı belirtildi.Liverpool, savunma hattına Giovanni Leoni'yi eklemiş, yaz aylarında Parma'dan 26 milyon sterlin artı ek ücret karşılığında transfer edilmiş, ancak 19 yaşındaki oyuncu Eylül ayında yaptığı ilk maçta ön çapraz bağını incitmesi nedeniyle şu anda sezonun geri kalanını kenarda geçirmek zorunda kalmıştı.Öte yandan, bir diğer stoper Ibrahima Konate'nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için Liverpool, Ordonez hamlesine mecbur kaldı.2022'de Independiante del Valle'nin altyapısından çıkan Ordonez, 3.9 milyon Euro karşılığı 2022 yazında Club Brugge'ün akademi takımı Club NXT'ye transfer oldu ve ertesi yıl Club Brugge'e yükseltildi.