Liverpool'dan 21'lik stopere 49.2 milyon Euro!

Liverpool, Club Brugge ile 21 yaşındaki stoper Joel Ordonez'in transferi için bonuslar dahil 49.2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

calendar 02 Ocak 2026 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, ara transferde savunma hattını Club Brugge'den Joel Ordonez ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

The Mirror'da yer alan habere göre; Liverpool, 21 yaşındaki Ordonez için 40.1 + 9.1 (35 + 8 milyon Euro) bir teklif karşılığı Club Brugge ile anlaşma sağladı. Bu sezon zorlu günler yaşayan İngiliz devinin, bu transferi kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

Liverpool'un Ordonez'den önce Crystal Palace'tan Marc Guehi için de bir kez daha şansını denediği ancak olumlu bir yanıt alamadığı belirtildi.


STOPERE TAKVİYE ZORUNLU HALE GELMİŞTİ

Liverpool, savunma hattına Giovanni Leoni'yi eklemiş, yaz aylarında Parma'dan 26 milyon sterlin artı ek ücret karşılığında transfer edilmiş, ancak 19 yaşındaki oyuncu Eylül ayında yaptığı ilk maçta ön çapraz bağını incitmesi nedeniyle şu anda sezonun geri kalanını kenarda geçirmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan, bir diğer stoper Ibrahima Konate'nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için Liverpool, Ordonez hamlesine mecbur kaldı.

CLUB BRUGGE, 3.9 MİLYON EURO'YA ALDI

2022'de Independiante del Valle'nin altyapısından çıkan Ordonez, 3.9 milyon Euro karşılığı 2022 yazında Club Brugge'ün akademi takımı Club NXT'ye transfer oldu ve ertesi yıl Club Brugge'e yükseltildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
