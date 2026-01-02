İrfan Can Eğribayat'tan geleceği için karar

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, transfer için 36 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladı.
FENERBAHÇE'DE VEDA DÜŞÜNCESİ
Fenerbahçe'de Mert Günok'un transferiyle birlikte ayrılık bekleniyor. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı düşünüyor.
İrfan Can Eğribayat ile Süper Lig'den Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcuya Polonya'dan da Legia Varşova ve Lech Poznan'ın ilgisi bulunuyor.
İrfan Can Eğribayat, bu gelişmelerin ardından geleceği konusunda kararını verdi.
İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR
27 yaşındaki file bekçisi, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor.
Fenerbahçe'de Mert Günok'un transferiyle birlikte İrfan Can Eğribayat'ın da geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
