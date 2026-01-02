02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

İrfan Can Eğribayat'tan geleceği için karar

Fenerbahçe'de yolların ayrılmasının beklendiği İrfan Can Eğribayat, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Süper Lig'den ve Polonya'dan teklifler alan 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da kalmak istiyor.

calendar 02 Ocak 2026 12:24
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, transfer için 36 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'DE VEDA DÜŞÜNCESİ

Fenerbahçe'de Mert Günok'un transferiyle birlikte ayrılık bekleniyor. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı düşünüyor.


İrfan Can Eğribayat ile Süper Lig'den Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcuya Polonya'dan da Legia Varşova ve Lech Poznan'ın ilgisi bulunuyor.

İrfan Can Eğribayat, bu gelişmelerin ardından geleceği konusunda kararını verdi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

27 yaşındaki file bekçisi, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Mert Günok'un transferiyle birlikte İrfan Can Eğribayat'ın da geleceğinin netleşmesi bekleniyor.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
