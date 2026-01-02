02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Rafa sürprizi

Beşiktaş, Antalya kamp kadrosuna 4 ismi almadı ancak Rafa Silva'yı dahil etti.

02 Ocak 2026 13:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Rafa sürprizi
Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı.

Rafa Silva kamp kadrosuna dahil edildi.

Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer almadı.


Ayrıca, kendilerine kulüp bulması istenen Necip Uysal ve Mert Günok da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emre Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
