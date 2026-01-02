02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Hamburg, Stefan Kuntz'a veda etti!

Hamburg Sportif Direktörü Stefan Kuntz, ailevi nedenlerden dolayı görevini bıraktı. Alman ekibi, Kuntz'un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

calendar 02 Ocak 2026 12:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg'ta sportif direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.

Stefan Kuntz, ailevi nedenlerle görevini bırakmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi. Kulüp de Alman futbol insanının bu talebini geri çevirmedi.

Hamburg'tan yapılan açıklamada, Kuntz'un sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

KUNTZ AÇIKLAMA YAPTI


Stefan Kuntz, "Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Şu anda benim için durum böyle. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve buna saygı gösterilmesini rica ediyorum. Kulübe harika 1.5 yıl için teşekkür ediyorum. Takıma ve tüm çalışanlara gelecekte başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Eylül 2021 - Eylül 2023 arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran 63 yaşındaki Stefan Kuntz, daha sonra Mayıs 2024'te Hamburg'ta göreve başlamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
