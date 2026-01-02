Hamburg, Stefan Kuntz'a veda etti!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg'ta sportif direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.
Stefan Kuntz, ailevi nedenlerle görevini bırakmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi. Kulüp de Alman futbol insanının bu talebini geri çevirmedi.
Hamburg'tan yapılan açıklamada, Kuntz'un sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
KUNTZ AÇIKLAMA YAPTI
Stefan Kuntz, "Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Şu anda benim için durum böyle. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve buna saygı gösterilmesini rica ediyorum. Kulübe harika 1.5 yıl için teşekkür ediyorum. Takıma ve tüm çalışanlara gelecekte başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.
Eylül 2021 - Eylül 2023 arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran 63 yaşındaki Stefan Kuntz, daha sonra Mayıs 2024'te Hamburg'ta göreve başlamıştı.
Stefan Kuntz, ailevi nedenlerle görevini bırakmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi. Kulüp de Alman futbol insanının bu talebini geri çevirmedi.
Hamburg'tan yapılan açıklamada, Kuntz'un sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
KUNTZ AÇIKLAMA YAPTI
Stefan Kuntz, "Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Şu anda benim için durum böyle. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve buna saygı gösterilmesini rica ediyorum. Kulübe harika 1.5 yıl için teşekkür ediyorum. Takıma ve tüm çalışanlara gelecekte başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.
Eylül 2021 - Eylül 2023 arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran 63 yaşındaki Stefan Kuntz, daha sonra Mayıs 2024'te Hamburg'ta göreve başlamıştı.