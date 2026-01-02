02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Durant: "Nikola Jokic, 'müzmin sakat' olarak etiketlenmemeli"

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in yaşadığı diz sakatlığı sonrası kendi geçmiş deneyimlerine atıfta bulunarak açıklamalarda bulundu.

02 Ocak 2026 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler
Durant: 'Nikola Jokic, 'müzmin sakat' olarak etiketlenmemeli'
Durant, bu tür sakatlıkların kontrol edilemeyeceğini vurgularken Jokic'in "sakatlığa yatkın" bir oyuncu olarak etiketlenmemesi gerektiğini söyledi.

Rockets yıldızı, diz sakatlıklarının bir oyuncunun algısını ne kadar hızlı değiştirebildiğini çok iyi biliyor. Jokic'in bu hafta yaşadığı sakatlık sonrası Durant, Denver Nuggets'ın yıldız ismine destek verdi.


Durant, Rockets'ın Brooklyn'de Nets'i 120-96 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Perşembe gecesi konuştu. Bu maç, Durant'in Nets formasıyla son maçlarını diz sakatlıkları nedeniyle oynadığı salona dönüşü anlamını da taşıyordu.

"Nikola hakkında görmek istemediğim tek şey, benim başıma gelen gibi 'sakatlığa yatkın' etiketiyle anılması," diyen Durant, ESPN'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Umarım onun için böyle bir şey başlamaz. Bu tamamen kontrol edilemeyen, talihsiz bir sakatlık. Ne kadar çalışırsan çalış, biri gelip dizinin içine düşerse yapacak bir şey yok."

"Dört haftalık bir süreç olması ve büyük bir şey çıkmaması sevindirici," diye devam eden Durant. "MCL yırtığı ya da ikinci seviye bir sakatlık değildi. Küçük bir zorlanma gibi duruyor ve yakında sahalara dönecek. O oyun için çok önemli ve her zaman en iyi oyuncuları sahada görmek istiyoruz."

Jokic, Pazartesi gecesi Miami'de sakatlanmıştı. İkinci çeyreğin sonlarına doğru, Denverlı takım arkadaşı Spencer Jones savunmada Jaime Jaquez Jr.'a karşı pozisyon alırken Jokic'in sol ayağına bastı.

Dizini hiperekstansiyona uğratan Jokic, dengesini kaybederek yere düştü ve dizini tutarak acı içinde kaldı. Sakatlığın bir rakip temasından kaynaklanmaması, yaşanan durumu daha da talihsiz hale getirdi. NBA Finalleri MVP'si için bu beklenmedik bir darbe oldu.

Durant, benzer sakatlıkları kendi kariyerinde de yaşadı. Ocak 2022'de takım arkadaşı Bruce Brown'ın itilerek dizine düşmesi sonucu sol dizinden sakatlanmış ve 21 maç kaçırmıştı.

Bir yıl sonra ise Jokic'in sakatlandığı aynı Miami salonunda bu kez sağ dizinden sakatlandı. Ocak 2023'te Jimmy Butler'ın Durant'in dizine düşmesi, bir başka bağ sakatlığına yol açmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
