Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in yaşadığı diz sakatlığı sonrası kendi geçmiş deneyimlerine atıfta bulunarak açıklamalarda bulundu.Durant, bu tür sakatlıkların kontrol edilemeyeceğini vurgularken Jokic'in "sakatlığa yatkın" bir oyuncu olarak etiketlenmemesi gerektiğini söyledi.Rockets yıldızı, diz sakatlıklarının bir oyuncunun algısını ne kadar hızlı değiştirebildiğini çok iyi biliyor. Jokic'in bu hafta yaşadığı sakatlık sonrası Durant, Denver Nuggets'ın yıldız ismine destek verdi.Durant, Rockets'ın Brooklyn'de Nets'i 120-96 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Perşembe gecesi konuştu. Bu maç, Durant'in Nets formasıyla son maçlarını diz sakatlıkları nedeniyle oynadığı salona dönüşü anlamını da taşıyordu.diyen Durant, ESPN'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:diye devam eden Durant.Jokic, Pazartesi gecesi Miami'de sakatlanmıştı. İkinci çeyreğin sonlarına doğru, Denverlı takım arkadaşı Spencer Jones savunmada Jaime Jaquez Jr.'a karşı pozisyon alırken Jokic'in sol ayağına bastı.Dizini hiperekstansiyona uğratan Jokic, dengesini kaybederek yere düştü ve dizini tutarak acı içinde kaldı. Sakatlığın bir rakip temasından kaynaklanmaması, yaşanan durumu daha da talihsiz hale getirdi. NBA Finalleri MVP'si için bu beklenmedik bir darbe oldu.Durant, benzer sakatlıkları kendi kariyerinde de yaşadı. Ocak 2022'de takım arkadaşı Bruce Brown'ın itilerek dizine düşmesi sonucu sol dizinden sakatlanmış ve 21 maç kaçırmıştı.Bir yıl sonra ise Jokic'in sakatlandığı aynı Miami salonunda bu kez sağ dizinden sakatlandı. Ocak 2023'te Jimmy Butler'ın Durant'in dizine düşmesi, bir başka bağ sakatlığına yol açmıştı.