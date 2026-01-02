CANLI: Baskonia - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
Buesa Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 22.00'de başladı. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP
BASKONIA: 83
FENERBAHÇE BEKO: 90
1.Çeyrek Sonucu: 28-24
2.Çeyrek Sonucu: 53-53
3.Çeyrek Sonucu: 82-85
(4.Çeyrek)
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli takım, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor.
Ligde 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Baskonia ise averajla 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.
