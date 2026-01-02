02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
0-044'
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
0-0DA
02 Ocak
Toulouse-Lens
0-0DA
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
1-1
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

CANLI: Baskonia - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında İspanya'nın Baskonia takımına konuk oluyor.

calendar 02 Ocak 2026 21:50 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 23:45
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Buesa Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 22.00'de başladı. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI TAKİP

BASKONIA: 83

FENERBAHÇE BEKO: 90

1.Çeyrek Sonucu: 28-24
2.Çeyrek Sonucu: 53-53
3.Çeyrek Sonucu: 82-85

(4.Çeyrek)


Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli takım, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Baskonia ise averajla 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
