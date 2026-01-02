02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Vasco da Gama'dan Carlos Cuesta kararı

Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta için kararını verdi.

02 Ocak 2026 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Vasco da Gama'dan Carlos Cuesta kararı
Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Cuesta hakkında kararını netleştirdi.
 
Globo'da yer alan habere göre Brezilya temsilcisi, Kolombiyalı savunmacının son dönemdeki performansından memnun ve oyuncuyu takımda tutmak istiyor.
 
Vasco da Gama'nın, Galatasaray ile yapılan sözleşme kapsamında Cuesta'nın kiralık kontratını 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.
 
CUESTA'NIN BONSERVİSİ
 
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre, Brezilya ekibi yarım sezon için 750 bin euro, bir sonraki sezon için ise 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
 
Öte yandan Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın bonservisini almak istemesi halinde Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeme yapacak.
 
Kolombiyalı stoper, Brezilya'da geride kalan sezonda 17 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
