Vasco da Gama'dan Carlos Cuesta kararı

Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Cuesta hakkında kararını netleştirdi.

Globo'da yer alan habere göre Brezilya temsilcisi, Kolombiyalı savunmacının son dönemdeki performansından memnun ve oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

Vasco da Gama'nın, Galatasaray ile yapılan sözleşme kapsamında Cuesta'nın kiralık kontratını 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

CUESTA'NIN BONSERVİSİ

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre, Brezilya ekibi yarım sezon için 750 bin euro, bir sonraki sezon için ise 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Öte yandan Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın bonservisini almak istemesi halinde Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeme yapacak.

Kolombiyalı stoper, Brezilya'da geride kalan sezonda 17 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.