Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında çok rahat!

EuroLeague'in 19. haftasında Baskonia, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.Fernando Buesa Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 108-93 kazandı.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de art arda 3. galibiyetini aldı.Fenerbahçe Beko, 2020'den sonra ilk kez Baskonia'yı deplasmanda yendi.Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Beko'da 24 sayıyla oynayan Wade Baldwin oldu.EuroLeague'de 18 maç sonunda Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetiyle tanışmış oldu. Baskonia ise 19. maçında 13. yenilgisini aldı.Fenerbahçe Beko, gelecek hafta Olympiakos'u konuk edecek. Baskonia ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.Salon: Buesa ArenaHakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Rain Peerandi (Estonya)Baskonia: Simmons 16, Kurucs 11, Radzevicius 5, Diop, Joksimovic, Luwawu-Cabarrot 20, Diakite 6, Omoruyi 12, Spagnolo 11, Howard 12, Forrest, FrischFenerbahçe Beko: Hall 4, Melli 17, Tarık Biberovic 16, Horton-Tucker 12, Birch 8, Colson 16, Boston 7, Baldwin 24, Jantunen 4, Bacot1. Periyot: 28-24Devre: 53-533. Periyot: 82-85