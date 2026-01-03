02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
1-1
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
0-1
02 Ocak
Toulouse-Lens
0-3
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
1-1
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
1-085'

Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında çok rahat!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 19. haftasında Baskonia'yı deplasmanda 108-93 mağlup etti.

calendar 03 Ocak 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 00:24
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında çok rahat!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'in 19. haftasında Baskonia, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Fernando Buesa Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 108-93 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de art arda 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, 2020'den sonra ilk kez Baskonia'yı deplasmanda yendi.


Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Beko'da 24 sayıyla oynayan Wade Baldwin oldu.

EuroLeague'de 18 maç sonunda Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetiyle tanışmış oldu. Baskonia ise 19. maçında 13. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, gelecek hafta Olympiakos'u konuk edecek. Baskonia ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Rain Peerandi (Estonya)

Baskonia: Simmons 16, Kurucs 11, Radzevicius 5, Diop, Joksimovic, Luwawu-Cabarrot 20, Diakite 6, Omoruyi 12, Spagnolo 11, Howard 12, Forrest, Frisch

Fenerbahçe Beko: Hall 4, Melli 17, Tarık Biberovic 16, Horton-Tucker 12, Birch 8, Colson 16, Boston 7, Baldwin 24, Jantunen 4, Bacot

1. Periyot: 28-24

Devre: 53-53

3. Periyot: 82-85

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.