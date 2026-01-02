02 Ocak
Galatasaray'ın Çinli voleybolcusu Yuanyuan, İstanbul'daki yaşamına alıştı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın Çinli oyuncusu Wang Yuanyuan, yeni kariyerine alışmaya başladığını söyledi.

GSPlus'a açıklamalarda bulunan Yuanyuan, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığını belirterek, "Türkiye'de geçirdiğim zaman benim için çok güzel. Takıma sonradan katılmış olmama rağmen ekipteki herkes bana çok ilgi gösterdi ve büyük destek oldu. Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlangıçta adapte olmak gerçekten zordu. Buradaki her şey Çin'den tamamen farklıydı, hem antrenman düzeni hem de günlük yaşam açısından. Öğrenmem gereken çok şey vardı. Ancak takımım bana çok büyük destek verdi. Herkes çok arkadaş canlısı ve sıcak insanlar. Bu sayede buradaki sürecim çok daha kolay ve sorunsuz ilerledi." diye konuştu.

Galatasaray taraftarıyla ilgili sarı-kırmızılı oyuncu, "Voleybol kariyerimde daha önce bu kadar güçlü bir ritüele sahip bir taraftar desteği hiç yaşamamıştım. Böyle bir atmosferi sadece futbol maçlarında görmüştüm. Bu tezahürat biçimi bana çok büyük bir enerji verdi ve Galatasaray'ın gücünün nereden geldiğini daha iyi anlamamı sağladı." ifadelerini kullandı.


Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan pozitif yorumlardan dolayı mutlu olduğunu aktaran 28 yaşındaki Yuanyuan, "Yurt dışına geldikten sonra Instagram kullanmayı öğrenmeye başladım ve birçok kişiden destekleyici, motive edici mesajlar aldım. Voleybol sayesinde birbirimize bağlandık. Bu da bana sporun gerçekten sınırları olmadığını hissettirdi. Yapılan yorumları görmek beni çok mutlu ediyor ve içimi ısıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk mutfağının Asya damak tadına çok uygun olduğunu düşünüyorum"

İstanbul'daki hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çinli voleybolcu, şunları kaydetti:

"Denize yakın bir kafede oturup bir bardak Türk çayı ya da kahvesi eşliğinde İstanbul'un manzarasını izlemekten çok keyif alıyorum. Türk mutfağının büyük bir kısmının Asya damak tadına çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çin'de en bilinen Türk yemeği kebap. Neredeyse her yemek sokağında mutlaka bulunur. Bu yüzden buraya gelmişken en otantik halini tatmam gerekiyordu. En çok karışık kebap, sütlacı ve bol acılı atom çorbasını sevdim."

Maç öncesi rutiniyle ilgili bir soruya Yuanyuan, "Küçük bir maç rutinim var. Her maçtan önce mutlaka bir kahve içerim ve bir muz yerim. Bir de kendime ait bir maç çalma listem var. Hepsini yaptıktan sonra zihnim bana 'Tamam, hazırım' diyor ve maça çok daha iyi bir ruh haliyle çıkıyorum." cevabını verdi.

 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
