02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Mourinho'dan Rafa Silva ve Batagov açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferde adı Portekiz ekibiyle anılan Beşiktaşlı Rafa Silva ve Trabzonsporlu Arseniy Batagov hakkında konuştu.

calendar 02 Ocak 2026 17:33 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
2025-2026 sezonu kış transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer gündemi de hız kazandı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz basınında gündeme gelen Rafa Silva ve Arseniy Batagov iddialarına açıklık getirdi.

"YORUM YAPMAYACAĞIM"

Portekizli bir gazetecinin, "Wesley, Rafa Silva ve André Luiz ile ilgileniyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, bu tarz iddialara mesafeli yaklaştı. Deneyimli teknik adam, "Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşmuş olurum" ifadelerini kullandı.


BATAGOV İTİRAFI

Mourinho açıklamasının devamında Trabzonsporlu Arseniy Batagov'a da değindi. Genç oyuncuyu daha önce tanımadığını belirten Portekizli teknik direktör, "Son günlerde Batagov adında bir oyuncunun ismi ortaya çıktı. Onu hiç tanımıyordum, bu yüzden gidip araştırmak zorunda kaldım" dedi.

"DAHA DENGELİ OLUN"

Transfer söylentilerinin doğasına dikkat çeken Mourinho, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından daha dengeli olmaya çalışın. En azından tanıdığım isimler üzerinden sorular sorulması daha doğru olur."

Jose Mourinho'nun bu açıklamaları, Benfica'nın transfer gündemine dair belirsizliğin şimdilik devam edeceğini gösterdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
