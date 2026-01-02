Mourinho'dan Rafa Silva ve Batagov açıklaması

"YORUM YAPMAYACAĞIM"

BATAGOV İTİRAFI

"DAHA DENGELİ OLUN"

2025-2026 sezonu kış transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer gündemi de hız kazandı.Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz basınında gündeme gelen Rafa Silva ve Arseniy Batagov iddialarına açıklık getirdi.Portekizli bir gazetecinin, "Wesley, Rafa Silva ve André Luiz ile ilgileniyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, bu tarz iddialara mesafeli yaklaştı. Deneyimli teknik adam,ifadelerini kullandı.Mourinho açıklamasının devamında Trabzonsporlu Arseniy Batagov'a da değindi. Genç oyuncuyu daha önce tanımadığını belirten Portekizli teknik direktör,dedi.Transfer söylentilerinin doğasına dikkat çeken Mourinho, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:Jose Mourinho'nun bu açıklamaları, Benfica'nın transfer gündemine dair belirsizliğin şimdilik devam edeceğini gösterdi.