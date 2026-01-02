02 Ocak
Antoine Semenyo için Manchester City yanıtı

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Antoine Semenyo için gelen Manchester City sorusuna cevap verdi.

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, ligde cumartesi günü Arsenal ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Iraola, basın toplantısında Manchester City'ye transferi gündemde olan Antoine Semenyo için gelen soruya da cevap verdi.

"SON MAÇI DEĞİL"

İspanyol teknik adam, Semenyo için gelen, "Arsenal karşısında son maçına mı çıkacak?" şeklindeki sorunun ardından, "Hayır." dedi.


Sözlerine devam eden Iraola, "Sanırım, önümüzdeki iki iç saha maçında oynayabilir. [3 Ocak Arsenal, 7 Ocak Tottenham] Ancak umarım bizimle daha uzun süre kalır, nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum." dedi.

"HALA BİZİM OYUNCUMUZ"

Manchester City ile Semenyo görüşmerini doğrulayan Iraola, "Henüz hiçbir şey imzalanmadı. Tabii ki görüşmeler devam ediyor, heyecanı anlayabiliyorum ama o hala bizim oyuncumuz." diye konuştu.

Bournemouth forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan 25 yaşındaki Semenyo, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

