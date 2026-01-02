02 Ocak
Gökhan İnler'den Semih Kılıçsoy açıklaması

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Cagliari'de çıkışa geçen Semih Kılıçsoy'un durumu ve Serie A'daki Türk futbolcular hakkında HT Spor'a önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kariyerini Beşiktaş'ta noktaladıktan sonra sportif direktörlüğe adım atan ve şu anda Udinese'de görev yapan Gökhan İnler, HT Spor'a verdiği röportajda İtalya'da forma giyen Türk futbolcuların son durumunu değerlendirdi.

İnler, özellikle Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

SEMİH KILIÇSOY İTALYA'DA GÜNDEMDE

Pisa ve Torino maçlarında attığı gollerle Cagliari'ye kritik puanlar kazandıran 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Serie A'da adından söz ettirmeye başladı. Genç oyuncunun performansından memnuniyet duyulduğunu belirten Gökhan İnler, Semih'in kulüp içinde sevildiğini vurguladı.


"Semih ile sık sık görüşüyorum. Geçen gol attı, oyuncuyu seviyorlar. Orada arkadaşlarım var, hocaları da eski futbolcu. Çok mutlu. En önemlisi süreç yönetimi. Türk olsun, Afrikalı olsun oyuncuyu iyi yönetmek gerekiyor. Bu tarz oyuncularla çok konuşmak lazım," diyen İnler, genç futbolcunun gelişim sürecine dikkat çekti.

"SEMİH GİBİ PROFİL BİZE DE LAZIMDI"

Semih'in yavaş yavaş daha fazla süre almaya başladığını belirten İnler, "Ağabey olarak elimden geleni yapıyorum. Semih gibi bir profil bize de lazımdı ama zaman belki uymadı. İnşallah çok güzel bir kariyer yapar," ifadelerini kullandı. Bu sözler, Beşiktaş'a olası bir dönüş ihtimalini netleştirmese de kapıların tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı.

SERIE A'DAKİ TÜRK YILDIZLAR HAKKINDA KONUŞTU

Gökhan İnler, Serie A'da forma giyen diğer Türk futbolcuların durumuna da değindi.

"Hakan Çalhanoğlu ile geçen gün görüştük, burada çok mutlu. Spalletti ile de konuştum, Kenan Yıldız'ı çok seviyor ve onu lider rolde daha fazla öne çıkarmak istiyor. Zeki Çelik de Roma'da Gasperini ile iyi performans sergiliyor. Gasperini kolay bir hoca değil ama Zeki uyum sağladı," diyen İnler, Türk oyuncularla ilgili olumsuz bir düşüncesi olmadığını dile getirdi.

Serie A'da Türk futbolcuların yükselen grafiğine dikkat çeken İnler'in açıklamaları, özellikle Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

