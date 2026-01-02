Gökhan İnler'den Semih Kılıçsoy açıklaması

SEMİH KILIÇSOY İTALYA'DA GÜNDEMDE

"SEMİH GİBİ PROFİL BİZE DE LAZIMDI"

SERIE A'DAKİ TÜRK YILDIZLAR HAKKINDA KONUŞTU

Kariyerini Beşiktaş'ta noktaladıktan sonra sportif direktörlüğe adım atan ve şu anda Udinese'de görev yapan Gökhan İnler, HT Spor'a verdiği röportajda İtalya'da forma giyen Türk futbolcuların son durumunu değerlendirdi.İnler, özellikle Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.Pisa ve Torino maçlarında attığı gollerle Cagliari'ye kritik puanlar kazandıran 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Serie A'da adından söz ettirmeye başladı. Genç oyuncunun performansından memnuniyet duyulduğunu belirten Gökhan İnler, Semih'in kulüp içinde sevildiğini vurguladı.diyen İnler, genç futbolcunun gelişim sürecine dikkat çekti.Semih'in yavaş yavaş daha fazla süre almaya başladığını belirten İnler,ifadelerini kullandı. Bu sözler, Beşiktaş'a olası bir dönüş ihtimalini netleştirmese de kapıların tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı.Gökhan İnler, Serie A'da forma giyen diğer Türk futbolcuların durumuna da değindi.diyen İnler, Türk oyuncularla ilgili olumsuz bir düşüncesi olmadığını dile getirdi.Serie A'da Türk futbolcuların yükselen grafiğine dikkat çeken İnler'in açıklamaları, özellikle Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.