30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Real Madrid'de Rüdiger ve Alaba için veda yakın!

Real Madrid'de sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Antonio Rüdiger ve David Alaba'nın, sezonun bitmesiyle birlikte İspanyol devinden ayrılmaları bekleniyor.

calendar 30 Aralık 2025 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Rüdiger ve Alaba için veda yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid, sezon sonunda Antonio Rüdiger ve David Alaba'ya veda edebilir.

İspanyol devinde iki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid ile sözleşmeleri sezon sonunda biten iki yıldızın kulüpte kalmalarının düşük olduğu yazıldı.

2022 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Antoino Rüdiger, İspanyol devinde 163 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Rüdiger'den bir yıl önce Real Madrid'e imza atan ve İspanyol ekibinde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken David Alaba, eflatun beyazlılarda 120 maça çıktı ve 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.