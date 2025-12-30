Real Madrid'de Rüdiger ve Alaba için veda yakın!

Real Madrid, sezon sonunda Antonio Rüdiger ve David Alaba'ya veda edebilir.



İspanyol devinde iki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid ile sözleşmeleri sezon sonunda biten iki yıldızın kulüpte kalmalarının düşük olduğu yazıldı.



2022 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Antoino Rüdiger, İspanyol devinde 163 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.



Rüdiger'den bir yıl önce Real Madrid'e imza atan ve İspanyol ekibinde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken David Alaba, eflatun beyazlılarda 120 maça çıktı ve 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



