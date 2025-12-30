Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 sayılık etkileyici performansına sahne olan karşılaşmada Oklahoma City Thunder, üçüncü çeyrekte yakaladığı yüksek tempolu oyunla Atlanta Hawks'ı 140-129 mağlup etti.Dün gece oynanan mücadelede Thunder, özellikle maçın ikinci yarısında kontrolü ele alarak galibiyete uzandı.NBA lideri konumundaki Thunder'da (28-5)24 sayı, 9 ribaund ve 3 blokla oynarken,da 20 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik çok yönlü bir performans sergiledi.karşılaşmaya oldukça agresif başladı ve Thunder'ın ilk 8 sayısını kaydeden isim oldu. Yıldız guard, maç boyunca 24 şut denemesinin 15'ini isabetle tamamlarken, serbest atış çizgisinden de 7'de 7 ile oynadı. Gilgeous-Alexander böylece üst üste 104. maçında da en az 20 sayı üretmeyi başardı.Atlanta cephesindeAlexander-Walker 30 sayıyla takımının en skorer ismi olurken,26 sayı ve 14 ribaundla double-double yaptı. Ancak Hawks (15-19), bu sonuçla birlikte üst üste yedinci yenilgisini aldı.Atlanta temsilcisi mücadeleye ciddi eksiklerle çıktı. Hawks'ta Trae Young (uyluk sakatlığı), Jalen Johnson (hastalık) ve Kristaps Porzingis (hastalık) karşılaşmada forma giyemedi.Karşılaşmada iki takım toplam 86 üç sayılık atış kullandı. Atlanta Hawks, üç sayı çizgisinin gerisinden 54 denemede 25 isabet bularak yüzde 46,3 ile oynarken; Oklahoma City Thunder ise 32 denemede 12 üçlükle yüzde 37,5'te kaldı. Thunder, pota altındaki etkinliğiyle de dikkat çekti ve boyalı alanda 70 sayı üretirken, Atlanta bu alanda 36 sayıda kaldı.–113 Charlotte Hornets101 Washington Wizards–107 Brooklyn NetsDenver Nuggets 123–Orlando Magic 106––101 Chicago BullsIndiana Pacers 119––125 New Orleans PelicansAtlanta Hawks 129–101 San Antonio SpursDallas Mavericks 122–