Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 sayılık etkileyici performansına sahne olan karşılaşmada Oklahoma City Thunder, üçüncü çeyrekte yakaladığı yüksek tempolu oyunla Atlanta Hawks'ı 140-129 mağlup etti.
Dün gece oynanan mücadelede Thunder, özellikle maçın ikinci yarısında kontrolü ele alarak galibiyete uzandı.
NBA lideri konumundaki Thunder'da (28-5) Chet Holmgren 24 sayı, 9 ribaund ve 3 blokla oynarken, Jalen Williams da 20 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik çok yönlü bir performans sergiledi.
Gilgeous-Alexander karşılaşmaya oldukça agresif başladı ve Thunder'ın ilk 8 sayısını kaydeden isim oldu. Yıldız guard, maç boyunca 24 şut denemesinin 15'ini isabetle tamamlarken, serbest atış çizgisinden de 7'de 7 ile oynadı. Gilgeous-Alexander böylece üst üste 104. maçında da en az 20 sayı üretmeyi başardı.
Atlanta cephesinde Nickeil Alexander-Walker 30 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Onyeka Okongwu 26 sayı ve 14 ribaundla double-double yaptı. Ancak Hawks (15-19), bu sonuçla birlikte üst üste yedinci yenilgisini aldı.
Atlanta temsilcisi mücadeleye ciddi eksiklerle çıktı. Hawks'ta Trae Young (uyluk sakatlığı), Jalen Johnson (hastalık) ve Kristaps Porzingis (hastalık) karşılaşmada forma giyemedi.
Karşılaşmada iki takım toplam 86 üç sayılık atış kullandı. Atlanta Hawks, üç sayı çizgisinin gerisinden 54 denemede 25 isabet bularak yüzde 46,3 ile oynarken; Oklahoma City Thunder ise 32 denemede 12 üçlükle yüzde 37,5'te kaldı. Thunder, pota altındaki etkinliğiyle de dikkat çekti ve boyalı alanda 70 sayı üretirken, Atlanta bu alanda 36 sayıda kaldı.
Gecenin diğer sonuçları:
Milwaukee Bucks 123–113 Charlotte Hornets
Phoenix Suns 115–101 Washington Wizards
Golden State Warriors 120–107 Brooklyn Nets
Denver Nuggets 123–147 Miami Heat
Orlando Magic 106–107 Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves 136–101 Chicago Bulls
Indiana Pacers 119–126 Houston Rockets
New York Knicks 130–125 New Orleans Pelicans
Atlanta Hawks 129–140 Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers 113–101 San Antonio Spurs
Dallas Mavericks 122–125 Portland Trail Blazers
