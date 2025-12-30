30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

SGA 39 attı; OKC, Hawks'a üst üste 7. yenilgisini yaşattı

Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 sayılık etkileyici performansına sahne olan karşılaşmada Oklahoma City Thunder, üçüncü çeyrekte yakaladığı yüksek tempolu oyunla Atlanta Hawks'ı 140-129 mağlup etti.

30 Aralık 2025 10:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SGA 39 attı; OKC, Hawks'a üst üste 7. yenilgisini yaşattı






Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 sayılık etkileyici performansına sahne olan karşılaşmada Oklahoma City Thunder, üçüncü çeyrekte yakaladığı yüksek tempolu oyunla Atlanta Hawks'ı 140-129 mağlup etti.

Dün gece oynanan mücadelede Thunder, özellikle maçın ikinci yarısında kontrolü ele alarak galibiyete uzandı.

NBA lideri konumundaki Thunder'da (28-5) Chet Holmgren 24 sayı, 9 ribaund ve 3 blokla oynarken, Jalen Williams da 20 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik çok yönlü bir performans sergiledi.


Gilgeous-Alexander karşılaşmaya oldukça agresif başladı ve Thunder'ın ilk 8 sayısını kaydeden isim oldu. Yıldız guard, maç boyunca 24 şut denemesinin 15'ini isabetle tamamlarken, serbest atış çizgisinden de 7'de 7 ile oynadı. Gilgeous-Alexander böylece üst üste 104. maçında da en az 20 sayı üretmeyi başardı.

Atlanta cephesinde Nickeil Alexander-Walker 30 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Onyeka Okongwu 26 sayı ve 14 ribaundla double-double yaptı. Ancak Hawks (15-19), bu sonuçla birlikte üst üste yedinci yenilgisini aldı.

Atlanta temsilcisi mücadeleye ciddi eksiklerle çıktı. Hawks'ta Trae Young (uyluk sakatlığı), Jalen Johnson (hastalık) ve Kristaps Porzingis (hastalık) karşılaşmada forma giyemedi.

Karşılaşmada iki takım toplam 86 üç sayılık atış kullandı. Atlanta Hawks, üç sayı çizgisinin gerisinden 54 denemede 25 isabet bularak yüzde 46,3 ile oynarken; Oklahoma City Thunder ise 32 denemede 12 üçlükle yüzde 37,5'te kaldı. Thunder, pota altındaki etkinliğiyle de dikkat çekti ve boyalı alanda 70 sayı üretirken, Atlanta bu alanda 36 sayıda kaldı.

Gecenin diğer sonuçları:

Milwaukee Bucks 123–113 Charlotte Hornets

Phoenix Suns 115–101 Washington Wizards

Golden State Warriors 120–107 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 123–147 Miami Heat

Orlando Magic 106–107 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 136–101 Chicago Bulls

Indiana Pacers 119–126 Houston Rockets

New York Knicks 130–125 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 129–140 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 113–101 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 122–125 Portland Trail Blazers

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
