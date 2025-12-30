30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Draymond: "Warriors artık sönmekte olan bir hanedan"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, takımın hanedanlık dönemine dair açık sözlü açıklamalarda bulunarak bu düşüşün kaçınılmaz olduğunu kabul etti.

calendar 30 Aralık 2025 11:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Draymond: 'Warriors artık sönmekte olan bir hanedan'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors forveti Draymond Green, takımın hanedanlık dönemine dair açık sözlü açıklamalarda bulunarak bu düşüşün kaçınılmaz olduğunu kabul etti.

Green, The Draymond Green Show adlı podcast'inin son bölümünde, kulüp içinde giderek daha fazla paylaşılan bir düşünceyi dile getirerek, Warriors'ın artık eski gücünde olmadığını söyledi.

"Bu doğru, hanedanlıklar sonsuza kadar sürmez. Onları olabildiğince uzun süre ayakta tutmaktan başka çareniz yok. Bunu mümkün olduğu kadar inşa etmeye çalışırsınız. O, 'biz çökmüş bir hanedanız' demedi; 'sönmekte olan bir hanedanız' dedi. Steph 17. yılında. Ben 14. yılımdayım. Artık aramızda olmayan Klay Thompson 15. yılında olacaktı. Steve Kerr koçluğunun 12. yılında ve o da bizimle en baştan başlamadı. Uzun süredir buradayız. Bu bir hakaret değil, bu gerçek. Ama bize düşen, fırsat verildiği sürece bu hanedanlığı olabildiğince uzatmak. Daha ne kadar yapabiliriz? Hedefimiz bu."


Green'in bu sözleri, kısa süre önce benzer bir değerlendirmede bulunan başantrenör Steve Kerr'in açıklamalarının ardından geldi. Kerr, Warriors'ın artık her gece rakiplerini ezip geçen o takım olmadığını açıkça kabul etmiş, bunu bir teslimiyet değil, gerçekçilik olarak tanımlamıştı.

2015 ile 2022 yılları arasında Golden State Warriors, dört NBA şampiyonluğu kazanarak bir döneme damga vurdu. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ve Steve Kerr çekirdeği; top hareketine, spacing'e ve savunma esnekliğine dayalı bir sistem kurarak rakipleri çaresiz bıraktı. Özellikle Kevin Durant'in kadroda yer aldığı 2017 ve 2018 sezonlarında Warriors, NBA tarihinin en dominant takımlarından biri olarak görülüyordu.

Ancak 2022'de kazanılan şampiyonluktan sonra başarı grafiği kademeli olarak düşüşe geçti. Sakatlıklar, kadro değişimleri ve maaş sınırı baskısı, Golden State'in avantajlarını yavaş yavaş eritti. Ligin Warriors stiline adapte olması ve genç takımların yükselişiyle birlikte fark kapandı. 2024'te Klay Thompson'ın ayrılığı da süreci daha da zorlaştırdı.

Bugün Warriors, Batı Konferansı'nda 17-16'lık dereceyle sekizinci sırada yer alıyor ve artık mutlak şampiyonluk favorisi olarak görülmüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.