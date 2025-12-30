Golden State Warriors forveti Draymond Green, takımın hanedanlık dönemine dair açık sözlü açıklamalarda bulunarak bu düşüşün kaçınılmaz olduğunu kabul etti.Green, The Draymond Green Show adlı podcast'inin son bölümünde, kulüp içinde giderek daha fazla paylaşılan bir düşünceyi dile getirerek, Warriors'ın artık eski gücünde olmadığını söyledi.Green'in bu sözleri, kısa süre önce benzer bir değerlendirmede bulunan başantrenör Steve Kerr'in açıklamalarının ardından geldi. Kerr, Warriors'ın artık her gece rakiplerini ezip geçen o takım olmadığını açıkça kabul etmiş, bunu bir teslimiyet değil, gerçekçilik olarak tanımlamıştı.2015 ile 2022 yılları arasında Golden State Warriors, dört NBA şampiyonluğu kazanarak bir döneme damga vurdu. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ve Steve Kerr çekirdeği; top hareketine, spacing'e ve savunma esnekliğine dayalı bir sistem kurarak rakipleri çaresiz bıraktı. Özellikle Kevin Durant'in kadroda yer aldığı 2017 ve 2018 sezonlarında Warriors, NBA tarihinin en dominant takımlarından biri olarak görülüyordu.Ancak 2022'de kazanılan şampiyonluktan sonra başarı grafiği kademeli olarak düşüşe geçti. Sakatlıklar, kadro değişimleri ve maaş sınırı baskısı, Golden State'in avantajlarını yavaş yavaş eritti. Ligin Warriors stiline adapte olması ve genç takımların yükselişiyle birlikte fark kapandı. 2024'te Klay Thompson'ın ayrılığı da süreci daha da zorlaştırdı.Bugün Warriors, Batı Konferansı'nda 17-16'lık dereceyle sekizinci sırada yer alıyor ve artık mutlak şampiyonluk favorisi olarak görülmüyor.