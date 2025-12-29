29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-063'
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
1-263'
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Lille'den Berke Özer paylaşımı!

Lille, Berke Özer için bir paylaşımda bulundu ve 25 yaşındaki file bekçisinin en iyi 3 kurtarışını sordu.

calendar 29 Aralık 2025 19:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lille, yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Berke Özer için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Fransız temsilcisi, sosyal medya hesabından Berke Özer için, "Berke Özer, birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından kalemizi başarıyla savunuyor. Onun en güzel kurtarışlarından 10 tanesini seçtik (birçoğu penaltı kurtarışı), Şimdi sıra sende, en beğendiğin 3 kurtarışı seç." paylaşımı yaptı.

Berke Özer, Lille forması altında bu sezon 21 maçta kaleyi korudu.

İşte Lille'nin paylaşımı:




  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
