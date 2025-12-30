30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Galatasaray yıldız ismin bonservisini istemiyor

Galatasaray, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori'yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor ancak zorunlu satın alma maddesi olmadan transferi bitirmeyi hedefliyor.

calendar 30 Aralık 2025 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 09:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray yıldız ismin bonservisini istemiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye önemli bir alternatif arayışını sürdürüyor.
 
Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Atletico Madrid forması giyen İtalyan golcü Giacomo Raspadori için temasa geçti.
 
Sezon başında Napoli'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, beklentilerin aksine düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
 
AYRILMAK İSTİYOR
 
Teknik heyetin kadro planlamasında öncelikli isimler arasında yer almayan Raspadori'nin, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
 
BONSERVİS İSTENMİYOR
 
Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, İtalyan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerini hızlandırma kararı aldı.
 
Sarı-kırmızılılar, transferde zorunlu satın alma maddesi içermeyen bir kiralama formülü üzerinde duruyor ve bu şartı Atletico Madrid'e kabul ettirmeye çalışıyor.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.