29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
3-0DA
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
0-378'
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
0-082'
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
0-020'
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-2
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
0-1DA
29 Aralık
Leicester City-Derby County
2-1DA
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
0-022'

Michy Batshuayi için veda yakın!

Eintracht Frankfurt, Elversberg forması giyen 22 yaşındaki santrfor Younes Ebnoutalib'i kadrosuna kattığını duyurdu. Alman ekibinde bu gelişmeyle birlikte Michy Batshuayi'nin ayrılığı bir adım daha yaklaştı.

calendar 29 Aralık 2025 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 22:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Michy Batshuayi için veda yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi, devre arası transfer döneminde Alman ekibinden ayrılabilir.

FRANKFURT TRANSFER YAPTI

Eintracht Frankfurt, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir santrfor takviyesi gerçekleştirdi. Alman temsilcisi, Elversberg forması giyen 22 yaşındaki santrfor Younes Ebnoutalib'i kadrosuna kattığını duyurdu.

BU SEZON PERFORMANSI

Alman ekibinde yaşanan bu gelişmeyle birlikte Michy Batshuayi'nin ayrılığı bir adım daha yaklaştı. Michy Batshuayi, bu sezon Eintracht Frankfurt'ta 10 maçta 171 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

FRANKFURT SICAK BAKIYOR


Younes Ebnoutalib transferiyle birlikte Michy Batshuayi'nin daha az süre alması ve Belçikalı futbolcunun, devre arasında Eintracht Frankfurt'tan ayrılması bekleniyor.

Eintracht Frankfurt da 32 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.