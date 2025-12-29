Michy Batshuayi için veda yakın!

Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi, devre arası transfer döneminde Alman ekibinden ayrılabilir.Eintracht Frankfurt, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir santrfor takviyesi gerçekleştirdi. Alman temsilcisi, Elversberg forması giyen 22 yaşındaki santrfor Younes Ebnoutalib'i kadrosuna kattığını duyurdu.Alman ekibinde yaşanan bu gelişmeyle birlikte Michy Batshuayi'nin ayrılığı bir adım daha yaklaştı. Michy Batshuayi, bu sezon Eintracht Frankfurt'ta 10 maçta 171 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.Younes Ebnoutalib transferiyle birlikte Michy Batshuayi'nin daha az süre alması ve Belçikalı futbolcunun, devre arasında Eintracht Frankfurt'tan ayrılması bekleniyor.Eintracht Frankfurt da 32 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.