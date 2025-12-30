30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Trabzonspor'da Umut Nayir için hedef Galatasaray maçı!

Trabzonspor, Konyaspor'dan Umut Nayir transferini Süper Kupa'daki Galatasaray maçına yetiştirmek istiyor.

30 Aralık 2025 11:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Umut Nayir için hedef Galatasaray maçı!
Yerli operasyonu doğrultusunda iç piyasada pek çok ismi radarına alan Trabzonspor, Konyaspor'dan Umut Nayir'i istiyor.

32 yaşındaki forveti alternatif golcü olarak kadrosuna katmayı planlayan Karadeniz temsilcisi, Umut'tan olumlu yanıt almıştı. Fenerbahçe'den transfer olduğu Konyaspor'da 2. sezonunu geçiren Nayir, Süper Lig'de ilk yarıyı 17 maçta 8 gol, 2 asistle tamamladı ve gol krallığı yarışında iddialı bir yerde konumlandı.

HEDEF GALATASARAY MAÇI

Konyaspor'la görüşmeler sürerken, yeşil-beyazlılar da Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk'u talep ediyor.

Bordo mavili yönetim, Umut'u 5 Ocak'taki Galatasaray derbisine yetiştirmek için girişimlerini hızlandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
