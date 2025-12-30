Denver Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, Miami Heat karşısında geçtiğimiz gece oynanan maçın devre arası öncesi dizinden sakatlık geçirdi.Jokic, Heat karşısında yine etkileyici bir performans sergiliyordu. Sırp yıldız, ilk yarıda 21 sayı, 8 asist ve 5 ribaund üretirken, devre bitimine yaklaşık üç saniye kala yaşanan talihsiz bir pozisyon, maçın ve belki de Nuggets'ın sezonunun seyrini değiştirebilecek bir sakatlığa yol açtı.Nugget yıldızı devre arasına girilmeden hemen önce sol dizini sakatlamış gibi görünmesinin ardından sekerek oyundan çıktı. Yıldız pivot, ikinci yarıda sahaya dönemedi. Jokic'in durumunun netleşmesi için — büyük olasılıkla salı günü — bir MR çekileceği ve bundan sonraki sürecin bu sonuçlara göre belirleneceği açıklandı.Başantrenör David Adelman, takımının Miami Heat'e 147-123 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Jokic'in ciddi bir süre kaçırması durumunda bu, sadece Denver Nuggets için değil, aynı zamanda NBA'in geneli açısından da büyük bir darbe anlamına gelebilir. Jokic, ligin tartışmasız süper yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.Jokic, bu sezon da MVP yarışının erken döneminde ön sıralarda yer alıyordu. Pazartesi gecesine girerken 29,9 sayı, 12,4 ribaund ve 11,1 asist ortalamalarıyla oynayan yıldız oyuncu, üst üste ikinci sezonunda triple-double ortalamasına doğru ilerliyordu.Sakatlık anı ise oldukça talihsiz bir şekilde gerçekleşti. Jokic, ikinci çeyrenin bitmesine saniyeler kala pota altında tek başınayken, Heat'ten Jaime Jaquez Jr.'ın sürüşünü savunan Denver oyuncusu Spencer Jones'a yardım etmek için öne adım attı. Geri çekilirken Jones, Jokic'in sol ayağına bastı ve bu sırada Jokic'in dizinin adeta boşa çıktığı görüldü.Yere yığılan Jokic, dizini tutarak acı içinde kıvranırken, takım arkadaşlarının yardımıyla ayağa kaldırıldı. Kendi gücüyle soyunma odasına giden Jokic, burada doktorlar tarafından değerlendirildi. Nuggets yetkilileri, salı günü Toronto'ya yapılacak uçuş ve çarşamba günü Raptors ile oynanacak maç öncesinde MR'ın nasıl planlanacağı üzerine lojistik bir süreç yürüttü.Nuggets bu sezon ciddi sakatlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Takım, pazartesi gecesi Christian Braun (sol ayak bileği burkulması), Aaron Gordon (sağ hamstring zorlanması) ve Cam Johnson (sağ diz sakatlık yönetimi) olmak üzere üç potansiyel ilk beş oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.Nuggets, bu eksiklere rağmen büyük ölçüde Jokic'in liderliği sayesinde ayakta kalmayı başarmıştı.