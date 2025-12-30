30 Aralık
Fenerbahçe de listede: Robert Lewandowski

Barcelona'da Robert Lewandowski'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe de Polonyalı golcü ile ilgilenen takımlar arasında gösterildi.

calendar 30 Aralık 2025 10:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe de listede: Robert Lewandowski
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda biten Robert Lewandowski'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

BARCELONA'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Bild'de yer alan habere göre, Noel'den kısa bir süre önce Barcelona'da Polonyalı golcü ve menajeri Pini Zahavi, MLS ekibi Chicago Fire ile bir görüşme gerçekleştirdi. MLS ekibinin Lewandowski'yi kadrosuna katmak istiyor.

Lewandowski ile Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR


Fenerbahçe'nin de 37 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ve Lewandowski'nin temsilcileriyle temasa geçtiği belirtildi.

KARARINI VERMEDİ

Lewandowski, kendisine olan bu ilgiye rağmen geleceği konusunda henüz bir karar vermedi.

Barcelona ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan Lewandowski için Katalan ekibinde kalmanın da bir seçenek olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Lewandowski, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • KL
