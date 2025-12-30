Milwaukee Bucks, NBA'de gayriresmi takas döneminin başladığı 15 Aralık'tan bu yana Giannis Antetokounmpo'nun takası konusunda hiçbir takımla görüşme yapmadı.Bu bilgi, kaynaklara dayandırılarak ESPN tarafından aktarıldı.Bunun yerine Milwaukee yönetimi, kadroyu güçlendirmek adına piyasayı alıcı konumunda tarıyor.ESPN'den Shams Charania'ya göre Antetokounmpo'nun geleceğine dair bir çözümün önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Bucks'ın kaybetmeye devam etmesi ve Giannis'in ayrılmak istemesi halinde, iki kez MVP seçilen yıldızdan çok daha net ve "zorlayıcı" bir talep gelmesi gerekecek.Bir lig kaynağı ESPN'e şu ifadeleri kullandı:Antetokounmpo, cumartesi günü Chicago Bulls karşısında alınan 112-103'lük galibiyetin bitimine yedi saniye kala yaptığı windmill smaçla tansiyonu yükseltmiş ve neredeyse kavga çıkmasına neden olmuştu. Baldır sakatlığı nedeniyle üç hafta kaçırdıktan sonra süre kısıtlamasıyla sahaya çıkan Giannis, 25 dakikada 29 sayı üretti.Charania'nın aktardığına göre, sakatlık öncesinde Antetokounmpo ve menajeri Alex Saratsis, Bucks ile geleceğe dair görüşmeleri yeniden başlatmıştı.Milwaukee yönetimi, Sacramento Kings'ten Zach LaVine ve Malik Monk'un yanı sıra Portland Trail Blazers'tan Jerami Grant için de iç görüşmeler yürüttü. Bucks, mevcut kadrosunu beğenmekle birlikte şampiyonluk için takviyeye ihtiyaç duyduklarına inanıyor.Antetokounmpo, konuya dair şu sözleri kullandı:Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı'nda 13-19'luk dereceyle 11. sırada yer alıyor. Bucks, bu sezon Antetokounmpo'nun oynamadığı maçlarda 3-11'lik bir performans sergilerken, 2021 NBA şampiyonluğundan bu yana yalnızca bir playoff serisi kazanabildi.Milwaukee'nin takas için sınırlı varlıkları bulunuyor. Kulübün elinde yalnızca 2031 ya da 2032 yıllarından birine ait tek bir ilk tur draft hakkı mevcut. Başantrenör Doc Rivers ise Antetokounmpo'nun hiçbir zaman takas talebinde bulunmadığını ısrarla vurguladı.