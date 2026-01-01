01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Trabzonspor'da Ümit Akdağ için sıkı pazarlık

Trabzonspor, Ümit Akdağ'ın transferi için Alanyaspor ile pazarlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor'da Ümit Akdağ için sıkı pazarlık
Trabzonspor'da savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası ayrılıklar sonrası gözler ara transfer dönemine çevrildi. Bordo-mavililer, hem yabancı hem de yerli bir stoper transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

İKİ İSİM KALDI

Yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması beklenen Stefan Savic'in yanı sıra Rayyan Baniya'nın da ameliyat geçirmesi bordo - mavililerde stoper hattında sadece iki ismin Serdar Saatçi ve Batagov'un kalmasına neden oldu.


Karadeniz ekibi, sağ stoper bölgesi için yabancı bir takviye planlıyor. Bu noktada gündemdeki isimlerden biri Nwaiwu. Yönetimin bu transfer için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

FATİH TEKKE'DEN RAPOR

Trabzonspor'un savunma göbeği için yerli bir hamle de yapmak istediği ve bu noktada listenin başında Ümit Akdağ'ın yer aldığı kaydedildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin 22 yaşındaki gurbetçi savunmacının alınması yönünde yönetime rapor verdiği belirtildi.

Ümit Akdağ için Alanyaspor cephesinin yüksek bir bonservis talep ettiği ancak Trabzonspor'un bu transferden vazgeçmediği ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde Trabzonspor yönetiminin, Alanyaspor ile yeniden masaya oturmasının beklendiği kaydediliyor. [61Saat]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.