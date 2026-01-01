Trabzonspor'da Ümit Akdağ için sıkı pazarlık

Trabzonspor'da savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası ayrılıklar sonrası gözler ara transfer dönemine çevrildi. Bordo-mavililer, hem yabancı hem de yerli bir stoper transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
İKİ İSİM KALDI
Yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması beklenen Stefan Savic'in yanı sıra Rayyan Baniya'nın da ameliyat geçirmesi bordo - mavililerde stoper hattında sadece iki ismin Serdar Saatçi ve Batagov'un kalmasına neden oldu.
Karadeniz ekibi, sağ stoper bölgesi için yabancı bir takviye planlıyor. Bu noktada gündemdeki isimlerden biri Nwaiwu. Yönetimin bu transfer için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
FATİH TEKKE'DEN RAPOR
Trabzonspor'un savunma göbeği için yerli bir hamle de yapmak istediği ve bu noktada listenin başında Ümit Akdağ'ın yer aldığı kaydedildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin 22 yaşındaki gurbetçi savunmacının alınması yönünde yönetime rapor verdiği belirtildi.
Ümit Akdağ için Alanyaspor cephesinin yüksek bir bonservis talep ettiği ancak Trabzonspor'un bu transferden vazgeçmediği ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde Trabzonspor yönetiminin, Alanyaspor ile yeniden masaya oturmasının beklendiği kaydediliyor. [61Saat]
