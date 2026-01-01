01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan iki oyuncuyu istiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan Denis Dragus ve Kazeem Olaigbe'yi istiyor. Gaziantep, iki oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Gaziantep FK'nın transfer çalışmaları hız kazandı. Kırmızı-siyahlı yönetimin, Trabzonspor'da forma giyen Kazeem Olaigbe ve Denis Dragus için resmi teklifini yaptığı öğrenildi.

BURAK YILMAZ İSTİYOR

Kulüpler arasındaki temasların birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istediği, bu nedenle yönetimin önceliğini bu transferlere verdiği belirtildi.

Gaziantep FK'nın, Trabzonspor'dan gelecek cevaba göre transfer planlamasını şekillendireceği ifade edildi.


Bordo-mavili tarafın henüz resmi bir dönüş yapmaması, şehirde ve taraftarlar arasında merak uyandırırken; görüşmelerin olumlu ilerlediği yönünde kulis bilgileri dikkat çekiyor. [Olay Medya]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
