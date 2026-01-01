Londra derbisinde kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Crystal Palace, Fulham'ı ağırladı.
Selhurst Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Crystal Palace'ın golü 39. dakikada Jean Philippe Mateta'dan gelirken Fulham'ın golünü 80'de Tom Cairney kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Crystal Palace ve Fulham puanlarını 27'ye yükseltti.
Fulham Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool'u konuk edecek. Crystal Palace ise Newcastle United deplasmaınına gidecek.
