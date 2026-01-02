01 Ocak
C.Palace-Fulham
1-1
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
3-1
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-0
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
0-0
01 Ocak
Brentford-Tottenham
0-0
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak.

calendar 02 Ocak 2026 01:36
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli takım, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Baskonia ise averajla 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.