01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Deniz Ertaş, Konyaspor'dan ayrılacak mı?

Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş'a Avrupa'dan ilgi var. 20 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

Deniz Ertaş, Konyaspor'dan ayrılacak mı?
Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan bazı kulüplerin radarına girdi.

Yeşil-beyazlıların gelecek yatırımı olan 20 yaşındaki file bekçisinin akıbeti merak konusu oldu.

Konyasporlu Deniz Ertaş'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. An itibariyle Konyaspor'a ulaşan resmi bir teklif olmazken, menajerler aracılığıyla oyuncu için nabız yoklandı.

Deniz Ertaş, geride kalan transfer döneminde Trabzonspor'un listesinde yer almış ve spor kamuoyunu günlerce meşgul etmişti. [Yeni Konya]

