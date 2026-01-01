Deniz Ertaş, Konyaspor'dan ayrılacak mı?

Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan bazı kulüplerin radarına girdi.



Yeşil-beyazlıların gelecek yatırımı olan 20 yaşındaki file bekçisinin akıbeti merak konusu oldu.



Konyasporlu Deniz Ertaş'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. An itibariyle Konyaspor'a ulaşan resmi bir teklif olmazken, menajerler aracılığıyla oyuncu için nabız yoklandı.



Deniz Ertaş, geride kalan transfer döneminde Trabzonspor'un listesinde yer almış ve spor kamuoyunu günlerce meşgul etmişti. [Yeni Konya]



