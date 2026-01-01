01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
15:30
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-172'

Galatasaray'dan Icardi için İspanyollar beklemede

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Galatasaray yeni kontrat istiyor ancak yüzde 50 maaş indirimi talep ediyor. İspanya'dan gelen teklifler ve özel hayat faktörü ise yıldız golcünün kararını zorlaştırıyor.

01 Ocak 2026 12:26 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon başında yeniden formasına kavuşan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına yerleşti.
 
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızla ilgili yönetim karar aşamasına geldi.
 
İtalya ve Arjantin'den bazı kulüplerin deneyimli golcüye ilgi gösterdiği bilinirken, Galatasaray cephesi kaptanından vazgeçmek istemiyor. Yönetimin önceliği, Icardi ile yola devam etmek.
 
YÜZDE 50 İNDİRİM ŞARTI
 
Galatasaray, Mauro Icardi ile yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor ancak kritik bir şartla.
 
Sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon Euro kazanan yıldız futbolcudan maaşında yüzde 50 indirim yapmasını talep etti.
 
Yönetimin, kulübün mali dengelerini gözeterek bu konuda taviz vermek istemediği öğrenildi.
 
İSPANYA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
 
Öte yandan Icardi için İspanya seçeneği giderek daha ciddi bir hal alıyor.
 
Gazeteci Roberto Antolin, La Liga'dan iki kulübün Arjantinli golcüyü transfer etmek istediğini duyurdu.
 
Habere göre Elche ve Oviedo, ligde kalma mücadelesi veren ekipler olarak Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.
 
Sportif açıdan kağıt üzerinde çok cazip görünmeyen bu seçeneklerin, özel hayat faktörü nedeniyle Icardi'nin gündemine girebileceği ifade ediliyor.
 
CHINA SUAREZ FAKTÖRÜ
 
Yıldız futbolcunun partneri China Suarez'in İspanya'ya yerleşmek istemesi, bu ihtimali güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
 
Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi arasında yapılacak görüşmelerin, yıldız golcünün geleceğini netleştirmesi bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
